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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لمحات من حياة الأطفال في مصر القديمة بمحاضرة لقصور الثقافة بطنطا

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

عقدت مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا، محاضرة تثقيفية احتفالا بقرب حلول عيد الطفولة، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر نوفمبر الجاري.

في هذا السياق، أوضحت زينب أبو العينين، من منطقة آثار وسط الدلتا، بـأن الطفل في الحضارة المصرية القديمة حظي بمكانة خاصة داخل الأسرة، حيث تم وضع قانون اجتماعي خاص لحمايته والحفاظ على حقوقه، كما تم منحهم الحق في التعلم والترفيه، وأشارت إلى أن البرديات ونقوش المعابد قد أظهرت ابتكار المصري القديم لألعاب الأطفال، فيما لم يسمح للطفل بتعلم الحرف إلا بعد أن يصل إلى سن النضوج.

من جانبها، أضافت نصرة الويشي، من منطقة آثار وسط الدلتا، بأنه كان للأم في مصر القديمة الحق في اختيار اسم مولودها، الذي كان في الغالب يعكس الارتباط الديني بين المصري ومعتقداته، ومنها: "باك آمون" ويعني خادم آمون، و"ميريت آمون" ويعني "محبوبة آمون"، و"نفرت" أي "الجميلة"، وأشارت إلى أن الأطفال في مصر القديمة لم يكونوا يرتدون الملابس الكاملة قبل سن السادسة، فيما يسمح لهم بارتدائها بعد بلوغهم السادسة، وكانت عبارة عن لفائف من الأقمشة الكتانية تلتف حول الخصر، وترفع باقي قطعة القماش على الكتف.

في سياق آخر، وضمن أنشطة ثقافة الغربية المنفذة تحت إشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، شهد عدد من المواقع إقامة الفعاليات الثقافية والتوعوية، حيث ناقش قصر ثقافة طنطا مخاطر الهجرة غير الشرعية، كما وأكدت محاضرة ببيت ثقافة الشاذلي على الدور المهم للأزهر الشريف في مواجهة الأفكار التكفيرية، فيما ناقش قصر ثقافة المحلة الكبرى دور مصر في ملف التغيرات المناخية.

مكتبة دار الكتب الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني الحضارة المصرية القديمة التعلم والترفيه

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