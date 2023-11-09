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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الإثنين المقبل انطلاق معرض التعليم في روسيا بالقاهرة

المركز الثقافي الروسي
المركز الثقافي الروسي

 ينظم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة "البيت الروسي" معرض "التعليم في روسيا"، في الحادية عشر صباح يوم الإثنين المقبل، بدار القوات البحرية، والذي يستمر حتى السادسة مساء بحضور وفد من روسيا يمثل أكبر الجامعات الروسية.

وقال مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر - في بيان - إن المعرض الذي يُنظم برعاية الوكالة الفيدرالية للتعاون الإنساني الدولي بحضور عدد كبير من الجامعات الروسية، يعكس الاهتمام الروسي تجاه الشباب المصري وتشجيعهم للالتحاق بالجامعات الروسية في كافة التخصصات.

وأكد جاتين أن الدعوة موجهة لطلاب المرحلة الثانوية من الراغبين في الالتحاق بمرحلة البكالوريوس، وكذلك الراغبين في الالتحاق بالماجستير والدكتوراة، لافتًا إلى أن هناك فرصة لخريجي الجامعات الروسية للحصول على فرص لرفع المستوى التأهيلي في تخصصاتهم من خلال العودة لاستكمال الدراسة بالجامعات الروسية.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة لمعرض التعليم في روسيا ترحب أيضًا بحضور الأهالي للإجابة عن كافة استفساراتهم، المتعلقة بطبيعة الحياة والدراسة في روسيا.

يذكر أن معرض "التعليم في روسيا" سوف يكون في القاهرة ليوم واحد فقط وهو يوم الإثنين 13 نوفمبر الجاري، على أن ينتقل في اليوم التالي إلى محافظة الإسكندرية.

 

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