نتنياهو يرفض اتفاق وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن

رفض بنيامين نتنياهو اتفاقا لوقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام مع الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن المحتجزين في القطاع، وفقا لمصادر مطلعة على المفاوضات وبحسب ما نشرته الجارديان.

قالت المصادر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض الصفقة بشكل قاطع في المفاوضات المبكرة بعد أن قام نشطاء من حماس بتوغل غير مسبوق في الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر.

استمرت المفاوضات بعد إطلاق الهجوم البري الإسرائيلي في 27 أكتوبر، لكن المصادر نفسها قالت إن نتنياهو واصل اتخاذ موقف متشدد بشأن المقترحات اللاحقة التي تتضمن وقف إطلاق النار لفترات مختلفة مقابل إطلاق سراح عدد متفاوت من الرهائن.

أشار آخرون إلى أن المفاوضات التي جرت قبل الغزو البري شملت عدداً أكبر بكثير من الرهائن، حيث اقترحت حماس إطلاق سراح العشرات من المواطنين الأجانب الأسرى في غزة.

طُلب من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على مفاوضات الرهائن، لكنه لم يقدم أي رد حتى مساء الخميس.

تم احتجاز ما يقدر بنحو 240 شخصًا كرهائن بعد أن عبر مقاتلون من حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وجماعات أخرى متمركزة في غزة.