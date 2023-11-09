عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يرفض اتفاق وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن

صدى البلد

رفض بنيامين نتنياهو اتفاقا لوقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام مع الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن المحتجزين في القطاع، وفقا لمصادر مطلعة على المفاوضات وبحسب ما نشرته الجارديان. 

 

قالت المصادر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض الصفقة بشكل قاطع في المفاوضات المبكرة بعد أن قام نشطاء من حماس بتوغل غير مسبوق في الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر.

 

استمرت المفاوضات بعد إطلاق الهجوم البري الإسرائيلي في 27 أكتوبر، لكن المصادر نفسها قالت إن نتنياهو واصل اتخاذ موقف متشدد بشأن المقترحات اللاحقة التي تتضمن وقف إطلاق النار لفترات مختلفة مقابل إطلاق سراح عدد متفاوت من الرهائن.

 

أشار آخرون إلى أن المفاوضات التي جرت قبل الغزو البري شملت عدداً أكبر بكثير من الرهائن، حيث اقترحت حماس إطلاق سراح العشرات من المواطنين الأجانب الأسرى في غزة.

 

طُلب من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على مفاوضات الرهائن، لكنه لم يقدم أي رد حتى مساء الخميس.

 

تم احتجاز ما يقدر بنحو 240 شخصًا كرهائن بعد أن عبر مقاتلون من حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وجماعات أخرى متمركزة في غزة.

نتنياهو إمكانية وقف إطلاق النار الجماعات الفلسطينية إطلاق سراح الرهائن إنهاء المفاوضات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

ترشيحاتنا

ارتفاع حصيلة قتـ لى جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

مدبولي يتفقد أجنحة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمحيط المستشفى الإندونيسي بـ غزة

بايدن: طلبت توقف القتال 3 أيام في غزة ولمدة أطول لإخراج المحتجزين

نواجه حربا كونية.. بيان عاجل من سرايا القدس بشأن أسرى الاحتلال

وقف تقديم مساعدات للنازحين بلبنان.. لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

فيديو

الطفل النابغة .. نقل طالب من 6 ابتدائي إلى كلية العلوم بتوجيه رئاسي «فيديوجراف»

إحالة قضية الأدوية الفاسدة لـ3 جهات وتقرير هيئة الدواء يكشف عن مفاجأة

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ