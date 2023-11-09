تفاصيل الاجتماع بين رئيسي المخابرات الأمريكية والإسرائيلية ومسئولين قطريين في الدوحة

كشف مصدر دبلوماسي مطلع على المحادثات الثلاثية، بين رئيسي المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، ومسئولين قطريين في العاصمة الدوحة.

واستضافت الدوحة، اليوم الخميس اجتماعا ثلاثيا لمناقشة إطلاق سراح الأسرى لدى حماس مقابل هدنة إنسانية ودخول المساعدات إلى غزة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، نقلا عن مصدر دبلوماسي أن الاجتماع بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس الموساد ديفيد بارنيا ومسؤولين قطريين، ناقش خطة مقترحة للإفراج عما بين 10 إلى 20 أسير مدني مقابل وقف القتال لمدة 3 أيام، ودخول المزيد من المساعدات وتمكين حماس من جمع وتسليم قائمة بأسماء المحتجزين داخل غزة.

وأوضحت "سي إن إن" أمس الأربعاء أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لا تنوي الموافقة على هدنة دائمة دون إطلاق سراح عدد كبير من الرهائن، وفقا لمسؤول أمريكي كبير، حيث أكد أحد المسؤولين الإسرائيليين أن تل أبيب "مستعدة للتوقف" إذا كان هناك يقين بأن حماس "جادة بشأن إطلاق سراح الرهائن".

الأمر غير الواضح هو المدة التي قد تكون إسرائيل على استعداد للموافقة عليها، وما هو العدد المقبول من الرهائن المفرج عنهم.