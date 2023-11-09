بايدن: نتنياهو يستغرق وقتا أطول مما كنت أتمنى للموافقة على هدنة إنسانية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الموافقة على هدنة إنسانية في غزة تستمر أكثر من ثلاثة أيام.

وردا على سؤال حول ما إذا كان محبطا من نتنياهو، الذي لم يستجب بعد لمثل هذه الدعوات، أجاب بايدن: “لقد استغرق الأمر وقتا أطول قليلا مما كنت آمل”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن إسرائيل ستبدأ وقفاً يومياً للقتال لمدة أربع ساعات في شمال غزة، وأشار في بيان إلى أن الولايات المتحدة ما زالت لا تدعم وقفا لإطلاق النار في الوقت الحالي.

بدوره، قال مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن القتال في قطاع غزة مستمر، ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون الإفراج عن المحتجزين.

وأضاف مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان: “القتال مستمر ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح رهائننا.. تسمح إسرائيل بممرات عبور آمنة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، كما فعل 50,000 من سكان غزة بالأمس فقط.. ندعو مرة أخرى السكان المدنيين في غزة للإخلاء إلى الجنوب”.