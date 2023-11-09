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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمحيط المستشفى الإندونيسي بـ غزة

المستشفى الإندونيسي
المستشفى الإندونيسي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بسقوط  شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، أن جمعية بنك الدم بمدينة غزة خرجت  عن الخدمة نتيجة الاستهداف الصهيوني للمركز.

وذكر القدرة بحسب وسائل إعلام فلسطينية أن مستشفى النصر للأطفال يتعرض للاستهداف المتكرر في هذه الأثناء وحياة الأطفال والطواقم والنازحين  مهددة.

واضاف: “لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إلى مستشفى النصر للأطفال لإخلاء الإصابات بسبب الاستهداف”.

كما ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدوة بدء العد التنازلي لوقف الخدمة بالمستشفى الإندونيسي ومستشفيات أخرى خلال 24 ساعة.

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وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة ان الأونروا أدارت ظهرها لسكان القطاع عموماً وتركت الأطفال فيه دون تطعيم.

المستشفى الإندونيسي غزة قطاع غزة شمال قطاع غزة

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