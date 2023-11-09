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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فشل القبة الحديدية .. الاحتلال يكشف حصيلة صواريخ غزة منذ 7 أكتوبر

صدى البلد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس حصيلة الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة ضد المستوطنات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي، مع انطلاق عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه منذ بداية الحرب، تم إطلاق حوالي 9500 صاروخ وقذيفة هاون، بالإضافة إلى عشرات الطائرات بدون طيار، على إسرائيل، معظمها من قطاع غزة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وزعم الاحتلال أنه تم إطلاق نحو 900 صاروخ من داخل المواقع المدنية، بما في ذلك المساجد والمدارس والمستشفيات والمراكز الثقافية، وسقط حوالي 12% من الصواريخ داخل قطاع غزة، بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي.

وكشف جيش الاحتلال أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي اعترضت حوالي 2000 صاروخ فقط، وسقطت العديد من الصواريخ في مناطق مفتوحة، في حين أصاب بعضها مواقع مدنية، مما أدى إلى وقوع إصابات. 

وأوضح جيش الاحتلال أنه خلال الساعات الأربع الأولى من هجوم حماس المفاجئ على المستوطنات الإسرائيلية، في 7 أكتوبر، تم إطلاق حوالي 3000 صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل. 

وعلى سبيل المقارنة، خلال حرب غزة عام 2014 بأكملها، والتي استمرت 50 يومًا، تم إطلاق حوالي 4000 صاروخ في المجمل.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه منذ بدء العملية البرية، رصد “انخفاضا كبيرا” في كمية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

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