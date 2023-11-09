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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزيرة البيئة : مصر تنفذ التزاماتها بـ آثار تغير المناخ

ياسمين فؤاد وزيرة
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية في نسختها هذا العام تتعدى فكرة مؤتمر المناخ لتكون نشاط رئيسي داخل جمهورية مصر العربية.

وزيرة البيئة تتحدث عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء 

وأضافت "فؤاد"، خلال تصريحات في تغطية خاصة عبر قناة "الأولى"، أن هذا العام كانت الفكرة أن من لم يفز العام الماضي لديه فرصة للاستمرار، وتم مساعدته بشكل أكبر للفوز بالمسابقة هذا العام، موضحة أن المشروعات التي ستفوز في المبادرة هذا العام سيتم عرض المشروعات في مؤتمر المناخ المقبل، مشددة على أن مصر ملتزمة بالالتزامات الخاصة بها فيما يتعلق بآثار تغير المناخ، وأن الجميع مشارك في عملية التحول الأخضر، خاصة الدور الخاص بالشباب والاستثمار في البشر وكيفية أن يقوموا بدفع عجلة التنمية المستدامة في عملية التحول الأخضر 

وتابعت وزيرة البيئة، أن الاستثمار المفتوح في القطاع الخاص، خاصة أنه نجحت الدولة في إطلاق أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي بحضور رئيس الوزراء، والتي تم إطلاق المنصة الإلكترونية. 

واستكملت: "كل شغل بيكمل بعضه، والشغل محتاج يوصل على مستوى العالم، عشان يشوفوا أن مصر تنفذ التزاماتها فيما يتعلق بالتحول الأخضر وتنفيذ الخطط الخاصة به، والاستفادة من المشروعات الخضراء والذكية". 

واختتمت: "كل الشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والعاملين على المبادرة الوطنية، مع التمنيات بالتوفيق". 

وزيرة البيئة المبادرة الوطنية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء قناة الأولى

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