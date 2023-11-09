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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تتهم إيران بتوجيه هجمات ضد مسؤولين أمريكيين

صدى البلد

وجهت القوات الأمريكية، في وقت متأخر من الليلة الماضية، ضربات لمنشأة لتخزين الأسلحة في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له.

 

قدم البيت الأبيض تحديثًا، قائلًا إن الضربات تهدف إلى ردع الانفصاليين المدعومين من إيران عن استهداف الأفراد الأمريكيين في المنطقة.

 

قال المتحدث باسم الربيت الأبيض جون كيربي لشبكة سي إن إن: نعلم أن ذلك كان له تأثير عملي على قدرتهم على تسليح هذه الجماعات، وأيضاً على إرسال إشارة ردع قوية. 

 

وأضاف: "هذه الجماعات أمامها خيار: إذا أرادت مواصلة مهاجمة قواتنا في العراق وسوريا، فعليها أن تواجه العواقب المترتبة على ذلك". 

 

وقال: "نعلم أن الحرس الثوري الإيراني متورط بشكل مباشر في مساعدة هذه الجماعات على اتخاذ بعض القرارات التي يقومون بها، وفي الواقع، توجيه بعض هذه الهجمات". 

 

نفت إيران تورطها، وقال سفيرها لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرافاني إن الجماعات الانفصالية كانت ترد على الهجوم الإسرائيلي على غزة.

 

وقال إرافاني في مقابلة مع شبكة سي إن إن "إنه رد فعل طبيعي من جانب جماعات المقاومة. إنه قرارهم الخاص وبتوجيههم الخاص".

 

تعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف للهجوم 40 مرة على الأقل في العراق وسوريا من قبل القوات المدعومة من إيران منذ بداية أكتوبر.

 

وأصيب خمسة وأربعون جنديا أمريكيا بإصابات دماغية أو جروح طفيفة. ولم يكن انتقام الأمس هو الأول، حيث نفذت القوات الأمريكية ضربة في المنطقة في 26 أكتوبر.

القوات الأمريكية سوريا الحرس الثوري الإيراني العراق

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