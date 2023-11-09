الأمم المتحدة تشكك في جدوي الهدنة الإنسانية التي أعلنها البيت الأبيض

شككت الأمم المتحدة في فعالية الهدنة الإنسانية القصيرة التي أعلنتها الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم.

قال البيت الأبيض إن إسرائيل وافقت على هدنة يومية لمدة أربع ساعات في شمال غزة لكن حماس لم توافق على ذلك.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت إن هناك توقفا تكتيكيا محليا لتقديم المساعدات الإنسانية لمدة أربع ساعات.

لكن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن أي وقف للقتال لأغراض إنسانية يجب أن يتم بالتنسيق مع الأمم المتحدة وبموافقة جميع أطراف النزاع "ليكون فعالا حقا.

أشار جو بايدن إلى أنه لا يزال يضغط من أجل توقف مؤقت لمدة ثلاثة أيام أو أكثر.