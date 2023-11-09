حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية.. حملة السيسي ترد على الشائعة

حملة السيسي: أحداث غزة جعلت المواطن يستشعر أهمية القيادة الحكيمة

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تغطية عن الانتخابات الرئاسية، قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي “لا نقدم عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي لأول مرة، بل هو شخصية وطنية معروفة لكل أبناء الشعب المصري”.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الثاني للحملة الرسمية للمرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسي: “الفترة القادمة للحملة الرئاسية هي كافية أم لا هي تلك الفترة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والأهم هو سماع كل مواطن مصري، وكل ما ورد من شكاوى تأكدوا أنها محل للدراسة”.

وتابع : “التوجيه الذى لدينا هو توجيه خطابنا لجميع المصريين وخاصة الشباب لأنهم الأغلبية فى المجتمع، وكل فكرة ومقترح وشكوى هي محل دراسة وإهتمام، ومركزين تماما على أفكار الشباب وهم يساعدونا، وقابلنا مجموعة كبيرة منهم وسنستمر فى مقابلتهم”.

وأردف: “أدعو الشباب إلى التفاعل مع الحملة والمقترحات، كما أن تطور الحياة نفسها فرض الموضوع وبالتالي نركز على وسائل التواصل الإجتماعي ”.



وواصل: “ وضعنا خط فاصل بين نشاط المرشح عبد الفتاح السيسي ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ونحن لا نتدخل في الأنشطة السياسية والحكومية”.

وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال المؤتمر الصحفي الثاني للحملة الرسمية للمرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسي: “فيما يتعلق بإمكانية تأجيل الإنتخابات، فلا مجال لتأجيل الإنتخابات الرئاسية”.

وتابع: “ لا مجال لتأجيل الإنتخابات الرئاسية ، لا من الناحية الدستورية والقانونية والواقعية وليس لدينا ما يدعو الى تأجيلها والله أنعم علينا بالأمن والأمان والأمن مستتب ولا مجال لطرح فكرة تأجيل الإنتخابات".



ومن الأمور الهامة التي اوضحها المستشار ايضا ، إنه على الصعيد الدولي تم استقبال وفود من سفراء بعض الدول الأوروبية؛ للرد على أسئلتهم حول رؤية مرشحنا وخطتنا المستقبلية كحملة.

وأضاف “فوزي”، خلال المؤتمر الصحفي الثاني للحملة الرسمية لمرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسي: “استقبلنا جالية من الفلسطينيين كأبسط مظاهر الدعم للقضية الفلسطينية، وعقدنا مع الكيانات الشبابية المزيد من اللقاءات، وتلقينا منهم عشرات الأسئلة”.

وتابع رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، “لمسنا تجاوبا كبيرا وتأييدا واضحا من تلك اللقاءات لموقف مرشحنا سواء لما تم فى مرحلة مكافحة الإرهاب أو إقامة البنية الأساسية".

وأكد أن “رؤية مرشحنا تشمل محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي القادم للحملة"، منوها بأنها رؤية طموحة تحمل الكثير من الأمل وتتطلب كثيرا من العمل، وسوف تقوم الحملة يوم السبت بعرض نشاط الحملة على صفحتها الرسمية.



اما عن الحمله الانتخابيه وخطتها

البرنامج الإنتخابي يقدمه عضو مجلس النواب عندما يتقدم لناخبيه للانتخاب فى دائرته، ومن الممكن أن تقدمه الحكومة عندما ترغب الحصول على ثقة البرلمان، ومرشحنا سيقدم رؤية وتلك الرؤية تحدد أهداف والأهداف قابلة للتحقيق، وأننا أثبتنا ذلك”.

وتم التوضيح قائلا سنقوم بالإعلان عن رؤية مرشحنا التفصيلية فى المؤتمر الصحفي القادم تركز بشكل أساسي على محاور سياسية وإجتماعية وإقتصادية، والإصلاح السياسي مطروح وبقوة، وبعد ان استقرت الدولة هناك تطور كبير فى الملف السياسي”.



وتابع المستشار محمود فوزي: “الأقدار أرادت أن توسع رؤية المواطنين فينظرون أن المسألة ليست كلها اقتصاد أو غلاء أسعار ، إنما للصورة أبعاد أكبر، والمواطن العادي أصبح يدرك بحسه الفطري أن الأمن والأمان سلعة غالية ولكنها متحققة فى مصر وهي سلعة مهمة، واوعوا تفتكروا أن الأمن والأمان دا يأتي وحده، والأقدار وحدها لعبت هذا الدور وأرادت أن تجيب أسئلة كانت مطروحة دلوقتي عرفناها".



واكد ايضا ، أن تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية جائز إن كانت البطاقة غير سارية، وفقا لما قررته الهيئة الوطنية للانتخابات على موقعها الرسمي.

وقال ايضا إن الحملة تتبنى رؤية طموحة تحمل الكثير من الأمل وتتطلب كثيرا من العمل، وسوف تقوم يوم السبت بعرض نشاطها على صفحتها الرسمية.

وأضاف أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات الرئاسية، لا من الناحية الدستورية ولا القانونية والواقعية.