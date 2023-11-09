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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس قوى عاملة النواب يثمن قرار السيسي بتخفيض دعايته الانتخابية لصالح غزة

النائب عادل عبد الفضيل
النائب عادل عبد الفضيل

ثمن النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ توجيه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لحملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، خلال المرحلة المقبلة نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة. 

كما ثمن النائب عبد الفضيل فى بيان صحفى له دعوة الرئيس السيسي كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة، والتي كانت تنوى دعم الحملة أو التبرع لها بالأموال، أن تقوم بالتبرع بتلك الأموال بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة.                                   

وقال رئيس لجنة قوى عاملة النواب: إن هذا التوجه من قبل الرئيس السيسي يعكس تقديره  للأوضاع الراهنة وما تمر به المنطقة من تحديات؛ فضلا  عن إنسانية الرئيس وتأكيده على استمرار دعم الشعب الفلسطينى والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء.                                    

واختتم النائب عادل عبد الفضيل  تصريحاته في هذا الخصوص ؛ مؤكدا ان ٢٥٠ الف عامل بقطاعات المالية الضرائب والجمارك يؤيدون قرار الرئيس  السيسي،  بتخفيض تكليف الدعاية الانتخابية للحملة الانتخابية نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة ؛ فضلا  عن توجيه تبرعات الحملة لدعم أهالينا بقطاع غزة ؛ مؤكدين أن  قرارات الرئيس السيسي، التي وجدناها دائما لصالح وطننا الغالي مصر، ومصلحة أشقاؤنا العرب .

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الاحزاب الجمعيات الأهلية قطاع غزة المدنيين الأبرياء

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