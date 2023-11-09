السفير محمد حجازي: مصر تسابق الزمن لوقف مخطط تهجير الفلسطينيين

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الحكومة الإسرائيلية لديها تعسف كبير في وقف إطلاق النار، وترتكب جرائم حرب واضحة ضد المدنيين، ومخطط التهجير القسري بات واضحا، ولكن الجميع يأمل أن مع الاتصالات التي تجريها مصر مع القادة في المجتمع الدولي أن يتم التوصل إلى قرار يساعد الشعب الفلسطيني.

مساعد وزير الخارجية الأسبق يتحدث عن قطاع غزة

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن القمة العربية المقبلة نأمل أن تكون لها صوت في المعارك الوحشية التي تقبل عليها إسرائيل، والتحول واضح في التوجهات الدولية، إذ أن مؤتمر باريس لدعم المدنيين في غزة، كان الجميع ينتظر أن يخرج نداء أقوى مما خرج، ولكن في كافة الأحوال التحولات طالت الشارع البريطاني وأمريكا وفرنسا وباقي الدول الأوروبية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه يجب أن يدرك المجتمع الدولي أنه لا أمان واستقرار إلا بتحقيق العدالة وحل الدولتين، ولكن الأهم هو التوصل لوقف إطلاق النار، وليكن هدنة إنسانية، ومعها عملية تبادل أسرى، موضحا أن جلسة أمير قطر مع قادة حماس ربما تساهم في عملية إفراج جزئي عن الرهائن، ومن ثم الوصول إلى مرحلة تفاهمات إقليمية من أجل وقف إطلاق نار مستدام.

واستكمل، أن مصر تسابق الزمن من أجل وقف مخطط التهجير الذي بات واضحا للعيان، ويوجد مقاومة فلسطينية على الأرض، ويجب أن يعول العالم على الاتصالات التي تقود إلى هدنة إنسانية كأساس للمساعدات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أبناء الشعب الفلسطيني، بدلا من إطلاق العنان للحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي ارتكبت جرائم جسيمة في حق الشعب الفلسطيني.