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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول إسرائيلي: الهدنة في غزة للسماح للسكان بالنزوح إلى جنوب القطاع

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قال مسؤول إسرائيلي كبير إن فترات التهدئة "التكتيكية والمحلية" التي وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، على البدء بتنفيذها اليوم الخميس هي توسيع للممرات الإنسانية التي بدأت تشغيلها يوم الأحد للسماح لسكانى قطاع غزة بالإخلاء من شمال غزة إلى جنوبها – بعيدا من أعنف مناطق القتال.

 

وأضاف المسئول الكبير الذي لم يذكر اسمه لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه سيتم إجراء فترات التوقف الجديدة هذه لمدة أربع ساعات في حي مختلف شمال غزة كل يوم، مع إخطار السكان قبل ثلاث ساعات من الموعد المحدد. 

 

وأوضح أنه سيكون بمقدورهم استغلال هذا الوقت إما للإخلاء إلى الجنوب عبر الممرين الإنسانيين اللذين أنشأهما الاحتلال الإسرائيلي، أو مغادرة منازلهم من أجل إعادة تخزين الغذاء والدواء والمساعدات الأخرى.

 

وأكد المسئول الإسرائيلي، أنه لن يتم الإعلان عن الأحياء المختارة للتوقف في وقت مبكر لمنع حركة حماس من استغلالها لأغراضها العسكرية.

الهدنة في غزة حكومة الاحتلال الإسرائيلية قطاع غزة

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