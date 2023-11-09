برلمانية : المرأة شهدت عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تعزيز فكرة إمكانية الشباب منذ تولي الرئيس السيسي أعطت أملا كبيرا للقيادات الشبابية في المستقبل في استمرار التمكين لهم، ومراحل التجربة في أساسها أعطت دفعة للشباب في استكمال التجربة من خلال وجودهم.

برلمانية تتحدث عن المرأة في عهد الرئيس السيسي

وأضافت "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن الدعم من الشباب ليس لمرشح انتخابي فقط وإنما للتجربة بالكامل ولتمكين الشباب واستمرار عمل التجربة خلال الفترة المقبلة.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي شهدت العصر الذهبي للمرأة، وهي واحدة من التجارب التي تسعى المرأة والسيدات التي تشارك في الحملة الرئاسية لاستكمالها، ووجود المرأة في الحملة الرئاسية للرئيس السيسي هي تكليل لجهود مبادرات عديدة أطلقتها الحكومة بشكل كبير، من نابع إيمانها بالقيادة السياسية، وقدرة المرأة على التواجد في مناصب عديدة، ولا يمكن فصل المرأة عن المشهد السياسي.