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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اتحاد نقابات عمال مصر: الانتخابات الرئاسية تهم العالم كله وستكون ديمقراطية

الانتخابات
الانتخابات

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون انتخابات ديمقراطية ومحل تقدير العالم كله. 

 

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وقال مجدي البدوي في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" الانتخابات الرئاسية لا تهم مصر فقط ولكن العالم العربي والدولي".

 

وأضاف مجدي البدوي:"  يوجد فعاليات بشكل دائم للانتخابات الرئاسية لأنهم يريدون أن تكون صورة مصر من خلال الانتخابات واضحة وديمقراطية وأن نظهر كشعب متقدم في اختيار رئيسة، مشيرًا إلى أن عليهم توعية الناس بكيفية قراءة البرنامج الانتخابي وكيفية الاختيار بين المرشحين ومدى اهتمامه بالقضايا العمالية وهل له انحياز لقضايا معينة أم لا حتى يختار العامل بشكل سليم.

 

وأكد أنه سيتم ترتيب خروج العمال للانتخابات بشكل مجموعات للتصويت لمنع التزاحم وعدم تعطيل العمل، مؤكدًا أن عمال مصر هم عمود العملية الانتخابية ولهم دور كبير في عملية التوعية بالشارع".

اتحاد عمال مصر اخبار التوك شو الانتخابات الانتخابات الرئاسية

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