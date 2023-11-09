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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك 2007 يفوز على فيوتشر بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، على فيوتشر 5 - 4 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الجمهورية. 

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، بعدها تم الاحتكام إلى القاعدة التي تنص على أنه في حال نهاية أي مباراة بالتعادل سواء إيجابيًا أو سلبيًا يلجأ الفريقان مباشرة لركلات ترجيح ويحصد الفائز منها نقطة إضافية، وهو ما يعني أن الفائز سيحصد نقطتين، والخاسر سيكتفي بنقطة واحدة.

أحرز هدفي الزمالك في الوقت الأصلي للمباراة كل من ، حسام عاشور التقي وخالد السيد.

وسجل ركلات الترجيح كل من، محمد ونيس وزياد كمال ومصطفى طلعت وخالد السيد وياسر محمد ياسر.

وشهد اللقاء تألق إياد عمر حارس مرمى الفريق بعد التصدى لركلتي جزاء .

ويقود فريق زمالك 2007 كل من، أحمد رزق مديراً فنيًا، حمدي صالح وأحمد محمد جمال مدربين مساعدين، ياسر سعد مدربًا لحراس المرمى، مجدي قاصد إداريًا، محمد عبد الودود مخططاً للأحمال، وإبراهيم عبد الرحمن إصابات وتأهيل وسيد جاد عاملاً للمهمات.

الزمالك فيوتشر بطولة الجمهورية زمالك 2007 أخبار الرياضة

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