تشهيرا بهم.. السفارة الفلسطينية في الأردن تعترض على تداول أسماء طلبة من غزة

أبدت السفارة الفلسطينية في الأردن، اعتراضها على تداول أسماء طلبة من قطاع غزة يدرسون في المملكة، معتبرة ذلك تشهيرا لهم ويضر بهم.

وقالت السفارة الفلسطينية في بيان لها اليوم الخميس "في ظل الظروف الأليمة و الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم يتم تداول قائمة بأسماء طلاب من قطاع غزة يدرسون في الجامعات الأردنية على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تقديم مساعدات لهم وهو نوع من التشهير غير المقبول".

ودعت السفارة الفلسطينية، الى عدم تداول هذه القائمة حفاظا على كرامة هؤلاء الطلاب وخصوصيتهم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأشارت السفارة إلى أن المساعدات يتم تقديمها بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصل من الجهة المتبرعة إلى الطالب مباشرة.