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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع|فيديو

البورصة المصرية
البورصة المصرية

واصلت البورصة المصرية تعزيز مكاسبها لدى إغلاق تعاملات اليوم ،الخميس، في ختام تعاملات الأسبوع مدعومة باستمرار عمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأفراد العرب والمصريين والأجانب نحو البيع.

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية: ربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار جنيه، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 1.632 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 9 مليارات جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.2 مليار جنيه.

وأضافت رمسيس: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36 % ليبلغ مستوى 24315.92 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 0.1 %، ليصل إلى مستوى 4658.98 نقطة، فيما شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 0.11 % ليبلغ مستوى 6908.99 نقطة.

وأشارت حنان رمسيس الى ان أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة صعدت في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 86 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة منها جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 20.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%، الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 1.218 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.41%.

 وتابعت  رمسيس: أيضا من الشركات التي ارتفعت أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.424 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.07%، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.339 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.57%و أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.293 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.92%. 

وتراجعت أسهم شركات كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 3.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.45%، القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 1.169 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.88% وريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.74%، الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 23.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.83%، والعربية وبولفارا للغزل والنسيج يونيراب بسعر إغلاق 5.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.82%.

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