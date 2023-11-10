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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023: الحل في الصدق

برج العقرب
برج العقرب

 برج العقرب – (23 أكتوبر – 21 نوفمبر) يتميز مواليد هذه الفترة بالذكاء الشديد وحب الامتلاك والرغبة في الانتقام ونادرا ما يتغافلون عن الأخطاء.

نستعرض لكم توقعات برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي..

برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023

يتميز مولود برج العقرب بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها الحكمة والقدرة على المواجهة وتنظيم الوقت، والذكاء الذى يساعده على إيجاد حلول لأى مشكلة يواجهها.

برج العقرب فى حظك اليوم 10/11/2023

يتسم مولود برج العقرب بصفات أخرى منها تمتعه بشخصية اجتماعية، كما يستطيع إنجاز العديد من المهام المختلفة، ويتسم بشخصية قيادية لذلك فهو مؤهل لتولى المناصب الإدارية.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الملك تشارلز الثالث،

ويقدم صدى البلد توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

برج العقرب حظك اليوم مهنيا

اهتمامك بأدق تفاصيل عملك جعلك دائماً فى المقدمة ومؤهلا طوال الوقت لتولى المناصب الإدارية لقدرتك على إيجاد حلول مختلفة لأى مشكلة تواجهك.

برج العقرب حظك اليوم ماليا

برج العقرب اليوم.. أموالك تزداد وتحسن مالي طال انتظاره ، أو قد تعثر على فرصة جديدة لزيادة دخلك ، كن حريصا على عدم الإسراف في الإنفاق أو اتخاذ قرارات مالية متهورة ، استمر في التركيز على أهدافك وأولوياتك ، وثق في أن الكون سيوفر لك ما تحتاجه.

برج العقرب حظك اليوم عاطفيا

حبك الشديد لشريك حياتك وحرصك على إظهار ذلك طوال الوقت، جعل حياتكما مستقرة وسعيدة، ما أثر بشكل إيجابى على نفسية أطفالكما.

حظك اليوم البرج العقرب صحيا

حرصك على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى ساعدك فى الحفاظ على صحتك، وجعلك تشعر بالحيوية والنشاط.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة المقبلة أن يستمر فى طريقه حتى يصل لما يحلم به، ويشعر بالسعادة والفخر بنفسه.

يوم الحظ: الثلاثاء
لون الحظ: أرجواني ، أسود
رقم الحظ: 4
التوافق اليومي لبرج العقرب
أكثر الأبراج توافق اليوم: برج الثور ، برج العقرب
أقل الأبراج توافق اليوم: برج الأسد ، برج الدلو
التوافق العادل: برج الحمل ، الجوزاء ، الميزان، القوس.

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