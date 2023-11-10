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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجدة خير الله عن مي فاروق: حضور قوي بحفل روائع بليغ حمدي

مي فاروق
مي فاروق

أشادت الناقدة الفنية والسيناريست ماجدة خير الله بالفنانة مي فاروق ، بعد أدائها لأغنية ألف ليلة وليلة ضمن حفل روائع بليغ حمدي المقام في المملكة العربية السعودية .

وقالت ماجدة خير الله عبر صفحتها علي موقع فيسبوك : مي فاروق أفضل من غنت حتي الآن  في حفل الاحتفاء بموسيقي بليغ حمدي، صوت وحضور واداء وحفاظ علي اللحن بدون نشاز، لرائعه الف ليله لام كلثوم وبليغ.


وكانت قد اعبرت الفنانة فاروق عن سعادتها بالمشاركة في حفل روائع بليغ حمدي ، والذي يقام حاليا في المملكة العربية السعودية .

وقالت مي فاروق للجمهور : سعيدة بالمشاركة في حفل روائع بليغ حمدي ، ويارب اكون كنت  مفاجأه حلوة ليكم .

كما وجهت مي فاروق الشكر للمستشار تركي ال شيخ ، والمايسترو وليد فايد وفرقته الموسيقية ، موكدة انها حظت بالدعم الكامل للمشاركة هذا الحفل .

وقدمت مي فاروق حتي الان اغنيتان للراحل بليغ حمدي الاولي الف ليلة وليله للفنانة الكبيرة أم كلثوم ، واغنيه مالي من غناء وردة

وارتدت مي فاروق خلال الحفل باطلاله ساحرة ؛ حيث ارتدت فستان من اللون البتنجاني  حظي علي اعجاب الحاضرين

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