والدها من الضباط الأحرار ووالدتها فنانة شهيرة..تفاصيل أيام معالي زايد الأخيرة

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة معالي زايد، التي توفيت عام 2014، بشكل مفاجيء للجمهور الذي لم يصدق الخبر حتى اليوم، بعدما تعلقوا بموهبتها على مدار سنوات طويلة.

معالي زايد هي ابنة الفنانة الراحلة آمال زايد التي اشتهرت بدور الست أمينة في فيلم بين القصرين الشهير، ووالدها هو عبد الله المنياوي أحد الضباط الأحرار، ولها ثلاث أشقاء.

فقدت معالي زايد شقيقتها بشكل مفاجي، ولم تتحمل والدتها الخبر ورحلت أيضا بعد 40 يوما ما تسبب في جرح عميق بقلبها لم يبرد مع الزمن.

سبب رحيل معالي زايد

كشفت مهجة زايد الشقيقة الكبرى لمعالي زايد، في جنازتها، عن حقيقة مرضها وآخر لحظات شقيقتها قبل الرحيل، قائلة في أحد الحوارات الصحفية التي أجريت معها في أثناء الجنازة، "إن معالي زايد عرفت حقيقة مرضها قبل أسبوع فقط من رحيلها"، موضحة أنها شعرت بآلام حادة في الصدر خلال احتفالنا بعيد الأضحى المبارك أي قبل شهر بالضبط من رحيلها.

ولفتت إلى أنه تم عرضها علي كبار الأطباء ليؤكدوا إصابتها بسرطان الرئة، مما جعلنا نذهب بها فورا إلى مستشفى السلام، واستمررت أنا وشقيقنا ملازمين لها حتى لحظاتها الأخيرة.

وأضافت مهجة زايد شقيقة الراحلة، أن المرض انتشر بشكل سريع وحدثت لها انتكاسة أدت إلى وفاتها، مشيرة إلى أنه عندما تأكدت معالي من قرب نهايتها بدأت تردد "أنا فرحانة لأني هروح لماما"، وواصلت قائلة: "أصعب لحظة عشتها مع شقيقتي عندما زرتها قبل رحيلها بلحظات وقد توقفت جميع أجهزتها عن العمل".