عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوالات Iphone 13 فى الإمارات

iphone 13
iphone 13

مع اقتنائك لجوال آيفون 13 ستحصل على بطارية قوية مع شاشة ممبزة ومعالج سريع ومنجز، كل ذك بسعر استثنائى من علامة آبل الأمريكية.

وصل سعر جوال iphone 13 فى الإمارات سعة 128 جيجابايت مقابل 2549 درهماً إماراتياً، وسعة 256 جيجابايت بسعر 2560 درهماً ، وسعة 512 جيجابايت بـ 3049 درهما.

يعمل جوال iphone 13 بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أصغر للكاميرا الأمامية.

iphone 13

يقدم جوال iphone 13 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.6، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.2، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يتوفر جوال iphone 13 بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت ، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

يحمل جوال iphone 13 بطارية بقوة 3240 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

تستطيع شراء جوال iphone 13 فى 6 ألوان وهي :الأسود، الأخضر، الأحمر، الوردي، الأزرق، والأبيض.

آيفون آبل الامارات iPhone آيفون 13 iPhone 13

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"الفرعون" لا يساعد| فيرمينو يفضح ماني ويكشف كواليس أسباب كراهيته لـ محمد صلاح في ليفربول

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

ليس أجنبيا.. ناقد رياضي يكشف عن مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للزمالك

الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية اليوم الجمعة.. وماذا يحدث للطقس غدا السبت

تعليق عاجل من حركة حماس علي الهدنة مع قوات الاحتلال

15 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع مساء اليوم الخميس

الرسالة وصلت بـ6 كلمات|هتاف مدرجات الزمالك ينهي قصة فتوح..ماذا قالت الجماهير؟

خلاف بين كولر وخالد بيبو .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

اعرف سعر Iphone 12 فى السعودية

أسعار جوالات iphone 13 Pro فى قطر

أحدث أسعار Iphone 13 فى الكويت

سعر Iphone 11 فى السعودية

أخبار التكنولوجيا|اعرف التكلفة الحقيقية لـ iPhone 15 Pro Max.. أفضل الهواتف الرائدة في 2023

ثمنها 40 مليون جنيه.. كريستيانو رونالدو يستلم ساعته الجديدة

آبل تكشف عن تحديث جديد لحل مشكلة البطارية فى ساعتها الذكية

أخبار التكنولوجيا| الصين تحقق هيمنة عالمية على الطاقة الشمسية.. وميتا تعلن شروطها لعرض الدعايا السياسية على منصتها

ترشيحاتنا

إسرائيل تشن غارات جوية مستهدفة سوريا

"مصر أكتوبر" ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسى السيسي.. الأحد

سورة الكهف يوم الجمعة.. أسرارها ونجاة تكتب لك بالعشر الأول منها

بقوة 630 حصانا .. مازيراتي MC20 CIELO الخارقة بتعديلات MASNORY |صور

مخاوف في لبنان من سقوط القرار 1701 الخاص بالتهدئة بالجنوب مع إسرائيل

مفاجأة غير سعيدة لسائقي الأجرة.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحت تهديد السلاح .. مقطع فيديو مؤثر لنزوح بعض الفلسطينيين

جدل حول التخلي عن عارضة أزياء شهيرة لدعمها لفلسطين.. اعرف الحقيقة كاملة

لن تكون سهلة|جوارديولا ينتظر الأهلي في كأس العالم للأندية ويكشف استعدادات السيتي

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

فيديو

إسرائيل تسحب حيوانات منوية من جثث قتلى هجوم حماس .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

حقيقة اختراق فوري Fawry .. وهذا رد الشركة / فيديوجراف

إقرار أسعار جديدة لـ السجائر .. الموعد وأزمة بسبب التجار| ماذا يحدث؟

حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية.. حملة السيسي ترد على الشائعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ