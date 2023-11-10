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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في ظل الظروف الحالية.. تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه

الدولار
الدولار

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية و الأجنبية اليوم الجمعة.

للشهر الـ 8 على التوالي .. استقرار أسعار الدولار في البنوك


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.07 جنيه للبيع، و 32.96 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.93 جنيه للبيع، و37.80 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.16 جنيه للبيع، و99.82 جنيه للشراء.

 

الدولار أسعار الدولار العملات العربية العملات الاجنبية الدينار الكويتي

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