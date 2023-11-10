استطلاع رأي: 59% من الإسرائيليين يؤيدون وقفا لإطلاق النار في غزة

كشفت صحيفة معاريف العبرية عن إجراء استطلاع رأي حول موقف الإسرائيليين من الحرب الدائرة علي غزة. وكانت النتيجة هي أن 59% من الإسرائيليين يؤيدون وقفا لإطلاق النار في غزة مقابل استعادة الرهائن كافة.

كما أوضح الاستطلاع أن شعبية نتنياهو بين الإسرائيليين تراجعت إلى 26% مقابل تعاظم التأييد لمنافسه بيني جانتس إلى 52%.

وأضافت الصحيفة العبرية أن الاستطلاع أيضُا كشف أن33% من الإسرائيليين يؤيدون الانسحاب من غزة بعد الحرب ومنح السيطرة عليها لقوة دولية، ولكن 22% من الإسرائيليين يؤيدون إبقاء السيطرة الأمنية على قطاع غزة بيد إسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن جنديا قتل خلال مواجهات مع حماس في شمال قطاع غزة أمس.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن جندي الاحتلال يدعى الرقيب جلعاد روزنبليت، 21 عاما، وهو مسعف قتالي في الكتيبة 52 التابعة للواء المدرع 401، من المجتمع الشمالي من الجنجار.