مصرع سيدة خمسينية على يد زوجها بسبب خلافات مادية في الإسماعيلية

لقيت سيدة في الخمسينيات من العمر مصرعها على يد زوجها، فيما حاول الزوج التخلص من حياته بعد جريمته بقرية الواصفية التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

وانتقل على الفور المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز شرطة أبو صوير، إلى مسرح الجريمة، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة لسيدة بها عدة إصابات جراء الاعتداء عليها بآلة حادة ط، فيما نقلت سيارة الإسعاف الزوج إلى مجمع الإسماعيلية الطبي في حالة حرجة.

وكشفت تحريات النقباء محمود مأمون وأحمد عوض الله وأحمد نصر وأحمد عاطف ومصطفى حرب، معاوني مباحث مركز شرطة أبو صوير، عن وجود خلافات عائلية بين المجني عليها وزوجها بسبب ضائقة مالية تعرض لها في الفترة الماضية.

وأمر أحمد غنيم وكيل النائب العام، بالتحفظ على جثة السيدة وانتداب الطب الشرعي لفحصها ومعرفة سبب وفاتها، فيما تم التحفظ على الزوج تحت حراسة مشددة في مجمع الإسماعيلية الطبي لحين تماثله للشفاء

لقيت سيدة في الخمسينيات من العمر مصرعها على يد زوجها، فيما حاول الزوج التخلص من حياته بعد جريمته بقرية الواصفية التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.

وانتقل على الفور المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز شرطة أبو صوير، إلى مسرح الجريمة، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة لسيدة بها عدة إصابات جراء الاعتداء عليها بآلة حادة ط، فيما نقلت سيارة الإسعاف الزوج إلى مجمع الإسماعيلية الطبي في حالة حرجة.

وكشفت تحريات النقباء محمود مأمون وأحمد عوض الله وأحمد نصر وأحمد عاطف ومصطفى حرب، معاوني مباحث مركز شرطة أبو صوير، عن وجود خلافات عائلية بين المجني عليها وزوجها بسبب ضائقة مالية تعرض لها في الفترة الماضية.

وأمر أحمد غنيم وكيل النائب العام، بالتحفظ على جثة السيدة وانتداب الطب الشرعي لفحصها ومعرفة سبب وفاتها، فيما تم التحفظ على الزوج تحت حراسة مشددة في مجمع الإسماعيلية الطبي لحين تماثله للشفاء.