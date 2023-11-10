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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. السيسي يستقبل أمير قطر.. الأرصاد تزف بشرى لـ محبي الشتاء.. أخر مستجدات الذهب

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:
 

الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة: أمطار رعدية بالقاهرة
أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال فترة النهار، وتحديدًا بالمحافظات الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة وشمال الصعيد.

أمطار رعدية غدا.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ محبي الشتاء
تشهد البلاد خلال هذه الفترة، انخفاض في درجات الحرارة، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدًا سيكون هناك فرص أمطار على القاهرة والوجه البحري، وأن الأمطار قد تكون رعدية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-11-2023
قدمت الإعلامية لميس سلامة خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

لأول مرة| طالب ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة.. كيف حدث ذلك؟
عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" لأول مرة.. طالب مصري ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة مباشرة.. كيف حدث ذلك؟".

السيسي يستقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
عرضت القناة الأولى، خبرا عاجلا يفيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي،استقبل اليوم الجمعة، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر بـ مطار القاهرة.

مصادر: زيارة أمير قطر تأتي في إطار جهود مصر لمعالجة أزمة غزة
أفادت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، بأن زيارة أمير قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني تأتي في إطار التنسيق المصري مع كل الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة.

السيسي يعقد جلسة مباحثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة مباحثات مع أخيه الشيخ تميم بن حمد للإشادة بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

الهلال الأحمر الفلسطيني: أقل من 24 ساعة على نفاد مخزون الوقود في مستشفى القدس بغزة

أكد رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مستشفى الشفاء تعرض منذ فجر اليوم لعديد من الغارات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن سقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مبنى العيادات الخارجية لمستشفى الشفاء في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
 

ما هي دلالات زيارة الأمير القطري لـ مصر؟.. السفير حسين هريدي يكشف
قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة أمير قطر للقاهرة اليوم هي بمثابة ذروة التنسيق بين القيادتين المصرية والقطرية، لافتًا إلى أن جوهر هذه الزيارة المهمة هو الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

غالبية الجثامين لعائلات بكاملها.. حٌفّار غزة: بنسوي قبور جماعية
حفر مواطنو غزة قبرا جماعيا في دير البلح في قطاع غزة بعد تكدس الجثث جراء القصف الإسرائيلي. فيما علق حفار القبور الفلسطيني: “بنسوي قبور جماعية”.


 

الأرصاد أسعار الذهب الذهب السيسي أمير قطر

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