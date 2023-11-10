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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الهلال الأحمر الفلسطيني: أقل من 24 ساعة على نفاد مخزون الوقود في مستشفى القدس بغزة

صدى البلد

أكد رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مستشفى الشفاء تعرض منذ فجر اليوم لعديد من الغارات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن سقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مبنى العيادات الخارجية لمستشفى الشفاء في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

 

وذكر، أن مخزون الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة على وشك النفاد، مشيرًا إلى أنه تم البدء بتقليص الخدمات في مستشفى القدس والاعتماد على مولدات صغيرة وأسطوانات الأكسجين.

 

وواصل: "أمامنا أقل من 24 ساعة على نفاد مخزون الوقود في مستشفى القدس بقطاع غزة، والاحتلال يستهدف جميع السيارات والشاحنات ومركبات الإسعاف في قطاع غزة، كما ناشدنا الجميع التدخل من أجل إنقاذ الوضع في غزة وفتح ممر إنساني آمن".

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