قمة التجارة الأفريقية 2023 تعلن عن 71 راعيًا إستراتيجيًّا

أصدر البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد " إفريكسيم بنك"، بالتعاون مع لجنة الاتحاد الأفريقي (AUC) وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، قائمة مؤثرة تضم 71 راعيًا للدورة الثالثة من معرض التجارة الأفريقي الداخلي (IATF2023)، الحدث الرائد للتجارة والاستثمار في أفريقيا، الذي يقام في القاهرة من 9 إلى 15 نوفمبر.

يُعد IATF2023 موقعًا رئيسيًا لتبادل الأعمال التجارية في أفريقيا، ويعتمد على مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات التي يقوم بها أفريكسيمبانك لتسهيل التجارة داخل أفريقيا وعلى وعد AfCFTA بتحويل التجارة، وإعادة تشكيل الأسواق عبر القارة الإفريقية، وتعزيز الإنتاج في قطاعي التصنيع والخدمات، وتحويل بنية الاقتصاد الأفريقي بشكل جوهري.

قال بنيديكت أوراما، رئيس إفريكسيم بنك، إن المعرض الأفريقي للتجارة الداخلية يفتح الأسواق الأفريقية أمام الشركات الأفريقية، وسيتيح لنا خلق فرص استثمار وسلاسل قيم إقليمية تتجاوز كل تصوراتنا. نحن ممتنون لراعتنا الذين يدعموننا في تحقيق هذا الهدف."

تتضمن قائمة رعاة IATF2023 أربع شركات في فئة الشريك الرسمي الأساسي لـ IATF، وشريكين في مجال التجارة والاستثمار لـ IATF، وشريك ليوم البلد لـ IATF، و 38 شريكًا رسميًا لـ IATF، وغيرهم.