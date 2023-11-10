فلسطين.. قناصة إسرائيليون يطلقون النار على مستشفى القدس في غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن قناصة إسرائيليين يطلقون النار على مستشفى القدس في غزة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة ان قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة كبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 260 شهيدا.

وبين القدرة في بيان له ان حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي فلسطين ارتفع إلى 11078 شهيدا و 27490 مواطنا بجراح مختلفة.

وأوضح ان الصحة الفلسطينية تلقت 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لازالوا تحت الأنقاض، مشيرا الي ان الاحتلال استهدف 135 مؤسسة صحية وأخرج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة.