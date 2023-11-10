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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. اعترافات صادمة لملكة الحرام بالجيزة.. تطورات مثيرة في مشاجرة ابنة هبة قطب

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير خلال الساعات الماضية كان ابرزها اعترافات ام خالد قوادة تسهل الرذيلة لفتيات بالجيزة وتطورات مشاجرة ابنة هبة قطب مع موظف جامعة الدول العربية. 

 

البنت بـ3000 جنيه.. مفاجآت فى اعترافات أم خالد زعيمة أكبر شبكة حرام بالجيزة

 

 

فجرت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة مفاجآت في زعامة سيدة لأكبر شبكة نسائية لراغبي المتعة الحرام بمناطق الشيخ زايد والهرم وأكتوبر والجيزة، مستغلة عددًا من الفتيات لعرضهن على راغبي المتعة الحرام مقابل أموال.

 

6 قرارات من النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

 

أجرت النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في مشاجرة ابنة الدكتورة هبة قطب خبيرة العلاقات الزوجية والأسرية مع موظف جامعة الدول العربية داخل مول هايبر وان بالشيخ زايد.

 

غدا.. دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر

 

تنظر محكمة الأسرة بالعمرانية غدا جلسة دعوى إثبات نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر لاعب نادي البنك الأهلي الحالي.

 

دعوى خلع.. صائد الفتيات أمام محكمة الأسرة: النساء خائنات

 

عاش طيلة شبابه يعاكس الفتيات ويراودهن عن أنفسهن بغية الانصياع له للقاء يجمع بينهما، وكانت تلك الفتيات تنصاع له وتذهب إلى المنزل الذي يعيش فيه على الرغم من كونه بيت عائلة حيث يسكن أخويه الاثنين المتزوجين ولديهم أولاد وبنات بخلاف سكن الأب والأم في الدور الأول من تلك العمارة..

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