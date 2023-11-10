الاستخبارات الأمريكية تشكك في قدرة إسرائيل على تحقيق هدفها

مع اقتراب القوات الإسرائيلية من وسط مدينة غزة، تواجه مقاتلي حماس المتحصنين بأعداد كبيرة الذين يهاجمون ثم ينسحبون أو يختفون تحت الأرض، مما يبطئ التقدم الإسرائيلي، حسبما يقول جنود ومسؤولون حاليون وسابقون لصحيفة وول ستريت جورنال.

قال نقيب إسرائيلي قاد وحدة دبابات احتياطية إلى شمال غزة في الأيام الأولى للغزو وقاتل في قلب المدينة: "كلما توغلنا أكثر، أصبحت المعركة أصعب".

تتمثل استراتيجية إسرائيل في قتل ما يكفي من مقاتلي حماس وقادتها لتدمير المنظمة قبل أن تضطر إلى تقليص العملية، في حين أن هدف حماس هو الوصول إلى طريق مسدود يسمح لها بالبقاء على قيد الحياة، بعد أن تضررت ولكنها لا تزال قوة في غزة، كما يقول المحللون.

تتعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة لمنع سقوط قتلى في صفوف المدنيين وتخفيف الأوضاع الإنسانية المتدهورة، وهي ضغوط قد تؤدي إلى وقف الحرب قبل تحقيق أهدافها. لكن حتى المسؤولين الإسرائيليين يعترفون بأن التحرك بسرعة أمر بالغ الأهمية.

قال ماتان فيلناي، الرئيس السابق للقيادة الجنوبية في إسرائيل والذي قاد في السابق القوات الإسرائيلية في غزة: "القضية الرئيسية الآن هي الوقت". وأضاف أن حماس ربما تحتفظ بقواتها استعدادا لمعركة أكثر كثافة داخل مدينة غزة.

قال إد أرنولد، وهو باحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، عندما تصل القوات الإسرائيلية إلى وسط مدينة غزة وتوقف تقدمها لاجتثاث من تبقى من مقاتلي حماس وقادتها، فإنها قد تصبح أكثر عرضة للكمائن والتفجيرات الانتحارية.

قال: "فكرة أنهم يمكن أن يصبحوا ثابتين هي نقطة ضعف في الخطة". "من السهل جدًا أن يتم محاصرتك، وإذا أخطأوا في نفق يمكن أن يتم نصب كمين لهم بسهولة."

قال شخص مطلع على المعلومات الاستخبارية لوول ستريت جورنال، إن مجتمع الاستخبارات الأمريكي يشكك في قدرة إسرائيل على تحقيق هدفها العسكري المعلن المتمثل في القضاء على الجماعة التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية. وأضاف المصدر أنه في حين أن الحملة يمكن أن تلحق الضرر بحماس وبنيتها التحتية، إلا أنها لا تستطيع القضاء على أيديولوجيتها.

قال مسؤول في الكونجرس: أعتقد أن الهدف الأكثر واقعية هو شراء الأمن لسنوات، ولكن ليس إلى الأبد.

قال زوهار بالتي، المسؤول الكبير السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية: لقد بدأنا بالضغط عليهم بشكل كبير جدًا، لكن لا يزال لديهم الكثير من القدرات.

يقول جاكوب ناجل، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق والزميل البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إنه حتى الآن يقول الجيش الإسرائيلي إنه دمر ما لا يقل عن 130 ممرًا للأنفاق، باستخدام الغارات الجوية وفرق الهندسة على الأرض.

قال قائد الدبابة الإسرائيلية، الذي لا يمكن الكشف عن هويته بموجب القواعد التي وضعها الجيش الإسرائيلي، إن فصيلته تعرضت لهجوم بالقنابل المخفية والصواريخ المضادة للدبابات وقذائف الآر بي جي ونيران القناصة والطائرات بدون طيار من قبل قوات حماس المتحصنة في المباني المدنية، بما في ذلك المدارس. وقال إنهم دخلوا في وقت ما مدرسة حيث عثروا على نموذج لدبابة ميركافا إسرائيلية تستخدمها قوات حماس للتدريب. وأصيب في يده بقذيفة آر بي جي بينما كانت دبابته تناور باتجاه مجموعة من الجنود الذين وقعوا تحت نيران قناصة كثيفة.