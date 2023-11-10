الصين والولايات المتحدة تؤكدان لقاء بايدن وشي في سان فرانسيسكو

أعلنت الولايات المتحدة والصين رسميًا، يوم الجمعة أن الرئيس بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ سيجتمعان الأسبوع المقبل لحضور قمة مرتقبة، حيث تقول القوتان إنهما يريدان إبقاء التنافس المترامي الأطراف تحت السيطرة.

ستكون القمة التي ستعقد في منطقة خليج سان فرانسيسكو، والتي قال مسؤولون أمريكيون إنها ستعقد يوم الأربعاء المقبل، أول اجتماع مباشر بين الزعماء منذ عام. ويأتي ذلك بعد فترة من التوترات المتصاعدة بشأن التكنولوجيا والدعم الأمريكي لتايوان وقضايا أخرى، ويأتي بعد أشهر من المناورات المضنية من قبل الحكومتين لتحقيق الاستقرار في العلاقات.

في تأكيد الاجتماع الذي طال انتظاره، استعرض كبار المسؤولين في إدارة بايدن جدول أعمال طويل من نقاط التوتر التي يتوقعون ظهورها، بما في ذلك الحرب بين إسرائيل وحماس، ودعم كوريا الشمالية والصين لروسيا خلال حربها على أوكرانيا.

بالنسبة لبكين، يبحث شي عن بعض المجال للتنفس في العلاقات مع الولايات المتحدة بينما يحاول التعامل مع الاقتصاد الضعيف، ووقف تدفق رأس المال الأجنبي إلى الخارج، والتعامل مع القيود الأمريكية المشددة على نقل التكنولوجيا.

وتبحث الصين أيضًا عن ضمانات بشأن تايوان، الجزيرة الديمقراطية التي تتمتع بالحكم الذاتي والتي تطالب بها بكين. ويريد المسؤولون الصينيون أن يلتزم بايدن بمعارضة استقلال تايوان الرسمي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الاستعدادات.