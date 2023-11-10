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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس توجه اتهاما للأونروا ونداء عاجل للدول العربية

ارشيفي
ارشيفي

 أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن أكثر من 135 مركزًا صحيًا  ومستشفى عامًا وخاصًا استهدفها الاحتلال الصهيوني.

وقالت الحركة  في بيان لها أن وكالة الأونروا تخلت عن مسؤولياتها في شمال القطاع رضوخا لمطالب الاحتلال.

وقال باسم نعيم القيادي في حماس: نحمل الاحتلال وإدارة بايدن المسؤولية عن القتل البطيء للمرضى والجرحى والأطفال

وأضاف : الاحتلال ارتكب حتى الآن أكثر من 1130 مجزرة آخرها على طريق صلاح الدين في حق النازحين

وتابع نعيم: الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة لا يزالون تحت الأنقاض أكثر من نصفهم أطفال و العالم لم يغادر حتى اللحظة للأسف مربع الإدانة والاستنكار ليوقف المجزرة بحق الأطفال والمدنيين العزل

ودعا القيادي بحركة حماس مصر والدول العربية إلى الضغط على واشنطن لإلزام الاحتلال بفتح المعابر الإنسانية محملا الإدارة الأميركية مسؤولية الموت البطيء لآلاف الفلسطينيين في غزة.

وشدد نعيم على أن المدارس والمستشفيات تقصف بسلاح اميركي وغطاء مباشر من قبل إدارتها مشيرا الي ان قوات العدو ارتكبت مجزرة جديدة على طريق صلاح الدين واوقع العشرات من الشهداء والجرحى

ودعا  إلى تصعيد المقاومة ضد العدو المجرم الذي لا يفهم إلا لغة القوة مؤكدا ان مقاتلو القسام لا يزالون في خضم المواجهة مع الاحتلال ومعنوياتهم في الميدان عالية

وأتم : نؤكد بكل ثقة أن أعداد قتلى الجيش الصهيوني أضعاف ما يعلن و الإسرائيليون يعترفون بكل وقاحة أن رواية الحقيقة تخدم حماس لذلك يكذبون

حماس حركة المقاومة الفلسطينية الاونروا الاحتلال غزة الجيش الصهيوني

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