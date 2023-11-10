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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي| القنوات الناقلة

نادي الهلال
نادي الهلال

يستضيف استاد الملك فهد الدولي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مباراة الهلال والتعاون، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 13 في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

الهلال في دوري روشن

يستمر الهلال بالسير بخطى ثابتة في دوري روشن السعودي، ولا يزال متربعًا على الصدارة بعد الفوز على الفتح بثنائية نظيفة في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة، مبتعدًا بفارق 4 نقاط عن النصر الوصيف.

التعاون في دوري روشن

أما التعاون، فيقدم موسمًا أكثر من رائع هو الآخر، لكنه فقد نقطتين في الجولة الماضية بالتعادل السلبي أمام ضمك، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن.

موعد مباراة الهلال والتعاون

موعد مباراة الهلال والتعاون في الجولة 13 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في دوري روشن

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الهلال والتعاون على شاشتها.

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