جامعة الوادي الجديد تطلق قافلة طبية في جراحة الأورام والمخ والأعصاب

شاركت جامعة الوادي الجديد في برنامج مبادرة حياة كريمة تحت شعار "أنت الحياة" بقافلة طبية ضمت تخصصات جراحة الأورام والأنف والأذن والحنجرة والباطنة والمخ والأعصاب ومشاركة ٤٥ طالب وطالبة من كليات الجامعة.

جاء ذلك في إطار مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تطوير قرى الريف المصري ودعم القرى والفئات الأكثر احتياجًا وذلك في إطار دور جامعة الوادي التنموي والخدمي تجاه البيئة المحيطة والمساهمة في المبادرات المجتمعية والقضايا المجتمعية.



ووجه الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة بتنظيم القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا والقوافل التوعوية والإرشادية والتثقيفية .وتقديمها كخدمات مجانية للمواطنين فى قرى ومراكز ومدن الوادي الجديد.