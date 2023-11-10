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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الوادي الجديد تطلق قافلة طبية في جراحة الأورام والمخ والأعصاب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شاركت جامعة الوادي الجديد في برنامج مبادرة حياة كريمة تحت شعار "أنت الحياة" بقافلة طبية ضمت تخصصات جراحة الأورام والأنف والأذن والحنجرة والباطنة والمخ والأعصاب ومشاركة ٤٥ طالب وطالبة من كليات الجامعة.

جاء ذلك في إطار مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تطوير قرى الريف المصري ودعم القرى والفئات الأكثر احتياجًا وذلك في إطار دور جامعة الوادي  التنموي والخدمي تجاه البيئة المحيطة والمساهمة في المبادرات المجتمعية والقضايا المجتمعية. 

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ووجه الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة بتنظيم القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا والقوافل التوعوية والإرشادية والتثقيفية .وتقديمها كخدمات مجانية للمواطنين فى  قرى ومراكز ومدن الوادي الجديد.

الأكثر احتياج ا الأنف والأذن والحنجرة الأنف والأذن الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيس الرئيس عبد المبادرة الرئاسية المج المبادرات المجتمعية توعوية سيسي رعة رئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريم مها

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