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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

1000 مسئول بـالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يدعون بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

بايدن
بايدن

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، خبرا عاجلا يفيد أن أكثر من 1000 مسؤول بـالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحكومية يدعون بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.

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الصين والولايات المتحدة تؤكدان لقاء بايدن وشي في سان فرانسيسكو

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بايدن: نسعى لإيصال 150 شاحنة على الأقل يوميا إلى قطاع غزة

تركيا ترسل سفينة طبية إلى ميناء العريش دعما لسكان غزة

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، أنها أرسلت إلى مصر، سفينة محملة بمستلزمات إغاثية، تشمل “مستشفيات ميدانية، سيارات إسعاف، مولدات كهرباء”؛ لعلاج ضحايا الحرب في غزة.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة: “حُملت 51 حاوية من الإمدادات الطبية ومولدات كهرباء و20 سيارة إسعاف، مع التصاريح اللازمة، على متن سفينة من ميناء السنجق في محافظة إزمير وأرسلت إلى مصر”.
أضاف الوزير التركي: “كجزء من المساعدات، جرى إرسال مستشفى ميداني مجهز بالكامل وقادر على العمل في الظروف المناخية الصعبة ومزود بغرف لإجراء عمليات جراحية، ووحدات للعناية المركزة ومستشفيات ميدانية سريعة الحركة والنقل”.

وأظهرت لقطات نشرها قوجة على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، أن تركيا أرسلت سيارات إسعاف وكراسي متحركة وصناديق بها إمدادات طبية، وحاويات أخرى تنتقل إلى متن السفينة.

وقال قوجة، إنه من المتوقع وصول السفينة إلى ميناء العريش في مصر، غدا السبت، مع نشر المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف في غزة.

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