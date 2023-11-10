حماس: الشعب الفلسطيني يرفض مخططات تهجيره عن أرضه

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاونة الفلسطينية حماس عزت الرشق أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً صابراً مرابطاً على أرضه، رافضاً كل مخططات تهجيره عن أرضه على الرّغم من تصعيد جرائم الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال وحكومته النازية، عبر المجازر والتجويع والتعطيش واستهداف كل المشافي بمرضاها وجرحاها ونازحيها وتدمير كل مقوّمات الحياة الإنسانية لأكثر من مليوني مواطن فلسطيني، على مدار 34 يوماً.

وشدد الرشق في تصريحات له نقلتها وكالة الصحافة الفلسطينية صفا علي أن المقاومة الفلسطينية ستظل باسلة وقابضة على زناد الإثخان في جيش العدو وجنوده، تقود معركة طوفان الأقصى بكل بطولة وحكمة واقتدار.

وقال القيادي بحركة حماس : ارتقاء قوافل الشهداء وتضحيات الجرحى وآلام الأطفال والنساء، لن تزيد شعبنا ومقاومتنا إلاّ المضي قدماً في مسيرة الدفاع عن الأرض والمسرى والأسرى، لن تفلح كل محاولات فرض الوصاية عن شعبنا.

وأضاف : أرض غزَّة لن تكون إلاّ حرّة مستقلة، ككل الأرض الفلسطينية، مدرسة وعنواناً للبطولة والصمود والإباء.

وأتم : شعبنا لا يعرف الاستسلام أو الانكسار، فإمَّا الانتصار أو الانتصار.