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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مؤتمر حاشد لـ مستقبل وطن بني سويف لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

صدى البلد

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف برئاسة النائب حسام العمدة، وحضور الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

حضر الاجتماع؛ أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة بني سويف، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، وذلك بمركز شباب الفشن بحضور أكثر من 7 آلاف من أهالي مركز الفشن والمراكز المجاورة، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

بدأ المؤتمر، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة، ثم عرض لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان "إنجازات ومشروعات عملاقة في 10 سنوات على أرض بني سويف".

وفي بداية كلمته، رحب النائب حسام العمدة، بالحضور، قبل أن يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا .


وقال الدكتور هشام بشير وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن الدولة المصرية نجحت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصمود أمام تحديات خارجية، وإن اللحظة الراهنة تستلزم التفاف الجميع حول القيادة السياسية خلال الفترة القادمة ودعمها بكل قوة لاستكمال مسيرة التنمية.

كما تضمنت المشاركات كلمات لفضيلة الشيخ عبد الحكيم نصر الله بمديرية الأوقاف ببني سويف، والقمص يوسف بشري نيابة عن القمص كيرلس راعي كنيسة السيدة العذراء في الفشن.

 

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بني سويف الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب مستقبل وطن كنيسة السيدة العذراء

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