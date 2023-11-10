عضو لجنة العفو الرئاسي: نسعى لإنهاء ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي بشكل كامل

قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة ترغب في إنهاء كافة اللجان المزعجة للدولة، قبل أن تكون مزعجة للمواطن والقوى السياسية، وأهمها المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ومصر كما نجحت في القضاء على ملف فيروس سي؛ قادرة على القضاء على هذا الملف أيضا.

طارق العوضي يتحدث عن قضايا الرأي

وأضاف "العوضي"، خلال لقاء خاص مع برنامج عين المواطن المذاع من خلال قناة "تن"، أن مصر لديها خطوط حمراء لا يمكن تخطيها، إذ أنه لا يمكن الدعوة لإرهاب أو تفجيرات أو تخريب أو تعطيل مؤسسات الدولة تحت بند الرأي الشخصي؛ لأن هذا يعد جريمة.

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي، أن كافة التوصيات الخاصة بالحوار الوطني خرجت بالفعل للرئيس، والرئيس السيسي حريص على استمراره، لأن المشاركين في الحوار الوطني يؤيدون مرشحين مختلفين، وخوفا من انعكاس الخلاف حول المرشحين على جلسات الحوار الوطني فتتحول الجلسات إلى مناقشة انتخابات الرئاسة وهذا ليس دورها، تم تعليق الجلسات لما بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.

واستكمل: "نتمنى في المرحلة القادمة، أن يكون هناك مساحة أكبر للعفو الرئاسي، ماينفعش أدي فرصة لمن يتربص بهذا الوطن، أديله ورقة يحاربني بيها".

وواصل، مصر اتخذت خطوات مبشرة في ملف العفو الرئاسي تؤكد أن الدولة لديها إرادة في هذا الملف، والخطوات قد تكون غير مرضية بالنسبة له، ولكنها خطوات مبشرة للفترة المقبلة، وتوجد محاذير وتخوفات من بعض الأمور يتم العمل عليها، لذلك يتم العمل بشكل متوازن.