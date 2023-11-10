عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو لجنة العفو الرئاسي: نسعى لإنهاء ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي بشكل كامل

طارق العوضي
طارق العوضي

قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة ترغب في إنهاء كافة اللجان المزعجة للدولة، قبل أن تكون مزعجة للمواطن والقوى السياسية، وأهمها المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ومصر كما نجحت في القضاء على ملف فيروس سي؛ قادرة على القضاء على هذا الملف أيضا. 

طارق العوضي يتحدث عن قضايا الرأي 

وأضاف "العوضي"، خلال لقاء خاص مع برنامج عين المواطن المذاع من خلال قناة "تن"، أن مصر لديها خطوط حمراء لا يمكن تخطيها، إذ أنه لا يمكن الدعوة لإرهاب أو تفجيرات أو تخريب أو تعطيل مؤسسات الدولة تحت بند الرأي الشخصي؛ لأن هذا يعد جريمة. 

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي، أن كافة التوصيات الخاصة بالحوار الوطني خرجت بالفعل للرئيس، والرئيس السيسي حريص على استمراره، لأن المشاركين في الحوار الوطني يؤيدون مرشحين مختلفين، وخوفا من انعكاس الخلاف حول المرشحين على جلسات الحوار الوطني فتتحول الجلسات إلى مناقشة انتخابات الرئاسة وهذا ليس دورها، تم تعليق الجلسات لما بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية. 

واستكمل: "نتمنى في المرحلة القادمة، أن يكون هناك مساحة أكبر للعفو الرئاسي، ماينفعش أدي فرصة لمن يتربص بهذا الوطن، أديله ورقة يحاربني بيها". 

وواصل، مصر اتخذت خطوات مبشرة في ملف العفو الرئاسي تؤكد أن الدولة لديها إرادة في هذا الملف، والخطوات قد تكون غير مرضية بالنسبة له، ولكنها خطوات مبشرة للفترة المقبلة، وتوجد محاذير وتخوفات من بعض الأمور يتم العمل عليها، لذلك يتم العمل بشكل متوازن.

طارق العوضى لجنة العفو الرئاسي فيروس سي والرئيس السيسي ملف العفو الرئاسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راقصة تواجه مشكلة قانونية.. تفاصيل

حسين لبيب السبب.. تطور مفاجئ بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع فتوح

لأول مرة| طالب ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة.. كيف حدث ذلك؟

تطور عاجل وغير متوقع في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. تفاصيل

6 قرارات من النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

أمطار رعدية غدا.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ محبي الشتاء

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. عمر كمال عبد الواحد يثير الجدل برسالة غامضة

بيان عاجل من حماس بعد جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة البراق

موضوعات متعلقة

لضبط الأسعار.. التموين تزف بشرى بشأن السكر

انخفاضات جديدة في الأسعار .. شعبة الخضروات تزف خبرا سارا على الهواء

بعد أزمته الأخيرة.. تسريب عقد أحمد فتوح مع الزمالك وراتبه مفاجأة (فيديو)

حسين لبيب السبب.. تطور مفاجئ بشأن موقف الأهلي من التعاقد مع فتوح

تطور عاجل وغير متوقع في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك.. تفاصيل

مستشار الرئيس الفلسطيني: القمة العربية يجب أن تصدر قرارات ذات طبيعة عملية

الصحة عن الفيروس المخلوي: إذا ظهرت تلك الأعراض أذهب فورا للرعاية الطبية

جمال العدل: تقديم الأفلام العسكرية والتاريخية مغامرة صعبة

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: ما يحدث في قطاع غزة جعلني أقف حزينا

الاحتلال الإسرائيلي يقصف غرفة العناية المركزة في مستشفى الشفاء بـ غزة

الكل هيشوفها أوي بكرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

جناح الخفاش.. أمريكا تكشف عن قاذفة قنابل نووية جديدة

ورقي وإلكتروني.. خطوات استخراج تصريح السفر للشباب

حسام موافي يحذر من ظهور تلك الأعراض على طفلك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريش.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار بهذه الإطلالة من دبي

بإطلالة ناعمة.. نادين نسيب نجيم تشارك متابعيها صورة جديدة على إنستجرام

للحفاظ على صحة الرئة .. عليك باتباع هذه النصائح

دموع الفرح.. ليلى علوي تبكي خلال التحضير لـ زفاف ابنة شقيقها

فيديو

بمقدم 50 ألف جنيه .. طرح شقق سكنية جديدة بأسعار مميزة

حالة الطقس.. أمطار رعدية بعدة مناطق وتحذير من الشبورة

هل اعتزلت مشيرة إسماعيل الفن بعد الحجاب؟  «فيديوجراف»

أتطلع بشكل كبير على الإسلام والقرآن .. الإعلامي اللبناني نيشان يحسم الجدل بشأن ديانته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ