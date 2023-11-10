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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقارير إعلامية: دبابات الاحتلال بدأت تضييق الحصار على مستشفى الشفاء في غزة

الاحتلال
الاحتلال

أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل أن دبابات الاحتلال بدأت تضييق الحصار على مستشفى الشفاء في غزة وقصفت عمارات على مشارفها.

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1000 مسئول بـالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يدعون بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

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21 جراحة ناجحة لإصابات جسيمة وخطيرة لأبناء غزة بمستشفيات العريش | جامعة القاهرة في 7 أيام

تركيا ترسل سفينة طبية إلى ميناء العريش دعما لسكان غزة


أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، أنها أرسلت إلى مصر، سفينة محملة بمستلزمات إغاثية، تشمل “مستشفيات ميدانية، سيارات إسعاف، مولدات كهرباء”؛ لعلاج ضحايا الحرب في غزة.

 

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة: “حُملت 51 حاوية من الإمدادات الطبية ومولدات كهرباء و20 سيارة إسعاف، مع التصاريح اللازمة، على متن سفينة من ميناء السنجق في محافظة إزمير وأرسلت إلى مصر”.


أضاف الوزير التركي: “كجزء من المساعدات، جرى إرسال مستشفى ميداني مجهز بالكامل وقادر على العمل في الظروف المناخية الصعبة ومزود بغرف لإجراء عمليات جراحية، ووحدات للعناية المركزة ومستشفيات ميدانية سريعة الحركة والنقل”.

 

وأظهرت لقطات نشرها قوجة على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، أن تركيا أرسلت سيارات إسعاف وكراسي متحركة وصناديق بها إمدادات طبية، وحاويات أخرى تنتقل إلى متن السفينة.

 

وقال قوجة، إنه من المتوقع وصول السفينة إلى ميناء العريش في مصر، غدا السبت، مع نشر المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف في غزة.
 

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