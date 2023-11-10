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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الحرية المصري يبدأ المؤتمر الجماهيري الأول بالجيزة لدعم المرشح الرئاسي السيسي

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

بدأ منذ قليل المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، بمحافظة الجيزة، يأتي هذا في اطار عدة مؤتمرات جماهيرية يقوم بها الحزب خلال الفترة المقبلة بعدة محافظات، ضمن فعاليات حملة مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار.

جاء هذا بحضور رئيس الحزب الدكتور ممدوح محمد محمود، والنائب احمد مهنى نائب رئيس الحزب والامين العام،  النائب معتز محمود، نائب رئيس الحزب، والدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، النائبة جيهان بيومي أمينة المرأة، الدكتورة دينا الهلالي، عضو مجلس الشيوخ وأمينة العمل الجماهيري، النائبة أمل سلامة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، الاستاذ هاني راضي الهلالي، أمين المجالس الشعبية والمحلية، والعمدة محمد الطبنجي، أمين الفلاحين،  وأمين الجيزة يوسف خطاب، وجلال الزغاط أمين محافظة القاهرة واللواء عبد الرحمن راشد أمين القليوبية وعبد الفتاح الديب أمين الدقهلية،


كما قام النائب يوسف خطاب، أمين المحافظة، بالترحيب بالحضور، مطالبا بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين.

وأشاد  خطاب خلال كلمته، بانجازات الدولة فى محافظة الجيزة من كباري وميادين ومدارس وطرق وصرف صحي والقطار المعلق والخط الجديد للمترو ومحطة قطار صعيد مصر وغيرها مؤكدا أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات يساعدنا على استكمال مسيرة التنمية والعمل البناء، مطالبا الجميع بالخروج لانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس الشيوخ حزب الحرية المصرى العلاقات الخارجية الانتخابات

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