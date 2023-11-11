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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد لتلقي الترشيحات لجوائز الدولة التشجيعية والتفوق لعام 2024

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أصدر مكتب الجوائز بجامعة عين شمس تعليمات عاجلة لأعضاء هيئة التدريس  والهيئة المعاونة بشأن  الترشح للجوائز، ويهيب مكتب الجوائز بأعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة، والراغبين في الترشح  لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي والمجلس الأعلى للثقافة  2023 في مجالاتها المتنوعة ضرورة سرعة استيفاء جميع المتطلبات والاعتمادات المطلوبة، وتعبئة البيانات الضرورية على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز.
 

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أكد مكتب الجوائز بجامعة عين شمس ان اخر موعد 20 نوفمبر 2023 للتقدم مع ضررورة مراجعة
استيفاء ما يلي:
1- خطاب الترشيح معتمد من الكلية
3- ارفاق الإفادة باستيفاء المتقدم لتعبئة البيانات على موقع الجامعة للجوائز.
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply
4- إرفاق السيرة الذاتية  التفصيلية للمتقدم.
5- ارفاق مبررات الترشح المرتبطة بالإسهامات في مجال الجائزة معتمدة.
6- صورة من صفحة المتقدم على موقع سكوبس به قيمة معامل هارش h-index- ونسبة Citation    للمتقدمين لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي

كما يسعد مكتب الجوائز تقديم الدعم الفني والإجابة عن أية استفسارات خلال عملية الترشح للجوائز، 
يرجى عدم التردد في مراجعة مكتب الجوائز.. 
ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:
[email protected]
https://www.asu.edu.eg/ar/6956/news/
6956/news/

وكان قد عقد مكتب الجوائز بجامعة عين شمس، اجتماعا هاما مع مسئولي العلاقات الثقافية بكافة كليات الجامعة لمناقشة جميع متطلبات الجوائز والوقوف على جميع المتطلبات التى تضمن استمرارية التميز  للجامعة في هذا المجال الهام.

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص جامعة عين شمس  لتحقيق التميز والمنافسة ، واستمرارا لريادة جامعة عين شمس في مجال الجوائز من خلال  العلماء والرواد بكافة كليات الجامعة.

وعقد الاجتماع بمقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات  بالجامعة  وذلك من خلال مشرف مكتب الجوائز بالجامعة الدكتور علاء الدين عبد الحليم فرج وتحت إشراف وبحضور كل من محمد فتحي الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وعماد عبد القوي المدير العام للإدارة العامة للبحوث، وبحضور منال أمين مدير ادارة البحوث الداخلية والخارجية ، و ياسر كمال مدير إدارة العلاقات الثقافية بالجامعة وممثلين من إدارة الجامعة في مجال الجوائز.

وتناول الاجتماع مناقشة  وضع  إجراءات التقدم والمتابعة للمتقدمين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وكذلك جوائز الجامعة على كافة مستوياتها بجامعة عين شمس والجهود المبذولة من مكتب الجوائز للمتابعة للعلماء والرواد الحاصلين على الجوائز المرموقة وضرورة التنسيق والمتابعة المتميزة من كافة كليات الجامعة لتيسير جميع الإجراءات والمتابعة حتى الترشيح وتمت المناقشة الفاعلة من الجميع.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص جامعة عين شمس على دعم وتعزيز الكفاءات الأكاديمية والفنية لأعضاء هيئة التدريس، بهدف تعزيز مكانتهم وتحفيزهم للمشاركة الفعّالة في المسابقات والجوائز المحلية والوطنية، ويأتي هذا الجهد الرامي إلى تعزيز التفوق الأكاديمي والابتكار في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز تصنيفها العالمي وريادتها في مجال التعليم العالي من خلال كوادرها على كافة المستويات.

وتمت التوصية بضرورة الاستمرار في المتابعة وتقديم الدعم الفني لكافة إدارات العلاقات الثقافية بكليات الجامعة في مجال الجوائز  ومتابعة الأداء وتقديم الدعم الفني لكافة أعضاء هيئة التدريس الراغبين في التقدم للجوائز الى جانب العقد الدوري للاجتماعات واللقاءات للوقوف على  جميع المستجدات والمتابعة  للمتابعة وعمل تقارير الأداء في  مجال الجوائز من كافة الكليات والعمل على مناقشة جميع المعوقات وتذليلها وعمل حلقة تواصل مستمرة من الجميع مع مكتب الجوائز لمتابعة جميع المستجدات في الجوائز بأنواعها المختلفة ، بما يسهم في ريادة الجامعة في مجال الجوائز وتعزيز التنافسية الجامعية، وتحقيق التميز المستدام.

مكتب الجوائز جامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس الهيئة المعاونة أكاديمية البحث العلمي المجلس الأعلى للثقافة Jobs Education

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