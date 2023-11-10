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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمين حزب التجمع: مقاطعة المنتجات الأجنبية خففت الضغط على العملة الصعبة

عبد الناصر قنديل
عبد الناصر قنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع

 قال عبد الناصر قنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع، وخبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية،  إن هناك العديد من المنتجات المصرية محدودة الجودة لافتا إلى أن جودتها لا تطابق الجودة العالمية في الكثير من المنتجات.


وأضاف " قنديل "، خلال حواره ببرنامج " آخر النهار "، عبر فضائية " النهار "، مساء اليوم الجمعة ، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، أن  عقب حملات المقاطعة التي شنها الشعب المصري ضد الشركات العالمية التي تساند جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد الشعب الفلسطيني خرجت هذه الشركات المصرية ببيانات توكد أنها سوف تطور من جودة منتجاتها حتى تكون بالجودة العالمية التي تضاهي الشركات العالمية.


ولفت " أن حملات المقاطعة سوف تساعد على خلق فرصة قوية لزيادة المنتجات المصرية في الأسواق، لافتا إلى أن المقاطعة عملت علي حل أزمة الدولار بنسبة ما لأن المستورد المصري يسعى لإيجاد العملة الصعبة حتى يستورد تلك المنتجات العالمية.


وأردف ، أن من النتائج الإيجابية لحملات المقاطعة التي شنها الشعب المصري على المنتجات العالمية جعلت الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة زاد في البنك المركزي لأول مرة منذ 8 أشهر.

وأكد المساعد لحزب التجمع، أن  حملات المقاطعة أثمرت بنتائج كبيرة خلال الفترة الماضية وحتى الآن، مردفا إلى أن الضغط على العملة الصعبة أصبح يتراجع بسبب ازدهار المنتج المحلي المصري.

واستطرد الخبير التشريعي ، أن  الاقتصاد المصري أصبح لدية قاطرة كبيرة خلال الفترة الماضية، مردفا الي أن الاقتصاد المصري أصبح يشهد تطورا ملحوظ بسبب انتعاش المنتجات المصرية.

https://www.youtube.com/live/8ELEFE5rVUM?si=ZCvNLltoUXdkTdP-

قنديل مقاطعة المنتجات المنتجات الأجنبية العملة الصعبة عبد الناصر قنديل حزب التجمع

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