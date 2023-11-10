أمين التجمع : تجار الشنطة تربّحوا أموالا طائلة بإعادة تدوير المنتجات المستوردة

قال عبد الناصر قنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع، وخبير النظم الانتخابية والتشريعات البرلمانية، إن عقلية الاقتصاد المصري في الوقت الحالي تتطور بصورة كبيرة.

وأوضح " قنديل "، خلال حواره ببرنامج " آخر النهار "، عبر فضائية " النهار "، مساء اليوم الجمعة ، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، أن ذلك يأتي في إطار إعادة صياغة صحيحة لفكرة الانفتاح.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إلى أن في منتصف السبعينيات وحتى قرابة نصف العقد الماضي كنا أمام أشخاص يقدمون أنفسهم علي أنهم رجال أعمال واقتصاديين وهم في نفس الوقت " تجار شنطة".



وأوضح أن هؤلاء الأشخاص يستوردون منتجات مختلفة من الخارج ويعملون على إعادة تدويرها مرة أخرى وعرضها في السوق لكسب الأموال الطائلة، لافتا الي أن حملات المقاطعة التي فعلها الشعب المصري ردا على المجازر التي تحدث في قطاع غزة أثرت بشكل كبير في الاقتصاد العالمي وخاصة للشركات الموالية للكيان الصهيوني.

وأكد المساعد لحزب التجمع، أن حملات المقاطعة التي شنها الشعب المصري خلال الفترة الماضية على كافة المنتجات التي تعود أرباحها الي إسرائيل كبدت اقتصاد هذه الدول خسارات فادحة، مؤكدا أن هذه الحملات اعتبرت الأنجح على مدار التاريخ حتى الآن.

واستطرد الخبير التشريعي ، أن الشعب المصري قاطع كافة المنتجات التي يعود رأس مالها إلى إسرائيل والدول التي تساندها ضد قطاع غزة، مردفا إلى أن الشعب استبدل منتجات المقاطعة بمنتجات مصرية صنعت في مصر مما ساعد في النهوض بالصناعة المصرية ورفع كفاءة الاقتصاد المصري.

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