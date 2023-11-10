" الحرية المصرى" ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا بالجيزة لدعم الرئيس السيسي

نظم حزب الحرية المصرى برئاسة د. ممدوح محمد محمود مؤتمرا جماهيريا حاشدة بمحافظة الجيزة لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة اجراؤها خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

بدأ المؤتمر الجماهيرى الحاشد بتلاوة أيات من القران الكريم؛ والسلام الوطنى؛ والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.

من جانبه ؛ رحب د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى بالحضور الجماهيرى المشرف للمشاركين فى المؤتمر الأول لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد د. ممدوح محمود انه ايمانا من حزب الحرية المصرى، بالدور الوطنى الكبير الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خدمة الوطن، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصرى، فإن حزب الحرية المصرى بكافة مستوياته التنظيمية، يجدد دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة،لاستكمال مسيرة البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة.

وأضاف أنه لا يخفى على أحد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ اللحظات الأولى لتوليه المسئولية.. عمل بإخلاص وشرف من أجل النهوض بالدولة المصرية حيث نجح فى تثبيت أركان الدولة بعد القضاء على الإرهاب والمؤامرات التى استهدفت أمن واستقرار الوطن، وفى مسار متوازى توالت مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التى كانت بمثابة نقطة الانطلاق لتحقيق التنمية الشاملة فى جميع المجالات.

وأوضح أنه على مدار 10 سنوات، حمل الرئيس عبد الفتاح السيسى على عاتقه حلم توفير حياة كريمة للشعب المصرى، حيث تحققت معجزة القضاء على العشوائيات، بعد تطوير 380 منطقة عشوائية خطرة، وبناء مناطق سكنية حضارية تليق بالمواطنين، واعتبار أن توفير سكن كريم، حق من حقوق الإنسان، فضلا عن تنفيذ مبادرة " حياة كريمة" التى تمثل أكبر مبادرة إنسانية لتطوير الريف المصرى والتى تساهم فى توفير حياة كريمة لنحو 60 مليون مواطن، إضافة إلى شبكة طرق عالمية، وتطوير منظومة التعليم والصحة.

وأكد انه ظل هذا الظرف التاريخى، والتحديات الإقليمية والدولية، التى تهدد أمننا القومى، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو الرجل الأنسب لهذه المرحلة، وأن اصطفاف الشعب المصرى بمختلف فئاته وانتماءاته السياسية خلف القيادة السياسية ضرورة وطنية ملحة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

ولذلك فإن حزب الحرية المصرى يدعو جميع المواطنين، إلى ضرورة المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية، والاحتشاد أمام اللجان، والتصويت للرئيس عبد الفتاح السيسى، لكى نرد على جميع المتربصين بالوطن، ولكى نبعث رسالة للعالم بأن الشعب المصرى على قلب رجل واحد خلف قيادته السياسية.

كما أكد رئيس حزب الحرية المصرى أن مؤتمراتنا الشعبية ستظل متواصلة ومستمرة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية ضمن حملة " مسيرة ومسار"، وأن حزب الحرية المصرى يسخر جميع مقراته وإمكانياته للحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.

وفى ختام كلمته اعرب عن أمنياته للرئيس عبد الفتاح السيسى بدوام التوفيق والنجاح لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.. ونتمنى لمصرنا الحبيبة الأمن والاستقرار..

ومن جانبه قال النائب أحمد مهنى الأمين العام ونائب رئيس حزب الحرية المصرى اننا نفخر بدعم مصر ونختار قيادة تقود الوطن وتعبر به الى المستقبل؛ مؤكدا أن الرئيس السبسي هو الشخص الوحيد القادر على قيادة المستقبل.

وأضاف أن قيادة مصر لها اعتبارات وتحتاج الى شخصية تتسم بالأصالة للدفاع عن مصر والوطن العربى؛ وقادر على تحمل مسئولية وطنه وامته العربية.

ودعا الأمين العام للحزب جميع المواطنين للتكاتف والاصطفاف خلف الرئيس السيسى لمواجهة التحديات فى الداخل والخارج؛ مؤكدا أن الشعب قال كلمته ولكن لابد من الوقوف أمام الصناديق وان الرئيس جاء بارادة شعبية واسعة.



ومن جانبه قال النائب معتز محمد محمود نائب رئيس الحزب ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ ان دول العالم لا تحترم الا القوى؛ مؤكدا أن مصر تمتلك القدرة على تغيير المعادلة والحفاظ على الأمن والاستقرار رغم المؤامرات التى تستهدف اسقاط مصر مثلما حدث لسوريا وليبيا والعراق واليمن

وأضاف ان مواجهة تلك المخططات يتطلب منا جميعا الاتحاد والاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ مطالبا بضرورة التكاتف لمواجهة الفتن والشائعات ودعم الرئيس السيسى للعبور للمستقبل.

أما د. أحمد ادريس أمين تنظيم الحزب المركزى؛ فقال أن حزب الحرية على جميع مستوياته يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف ان حملة مسيرة ومسار لدعم القائد العظيم عبد الفتاح السيسى الذى قاد مصر للبناء والتنمية وتصدى لجميع المخططات؛ التى تستهدف مصر وأمنها.

وأكد أمين تنظيم الحزب أن حزب الحرية المصرى وحملة (مسيرة ومسار) تقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى رمز النجمة بعد الانجازات العظيمة التى تحققت على مدار السنوات الماضية؛ وفى انتظار جميع المصريين للاحتشاد أمام اللجان خلال أيام الانتخابات.

أما الدكتور أحمد البيومى الامين العام المساعد لحزب الحرية المصرى؛ فقد دعا المواطنين لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات المقبلة؛ مؤكدا اننا نحتاج الى قائد قادر على بناء مصر الحديثة؛ ومواجهة التحديات الاقليمية والدولية؛ وكلنا خلف الرئيس السيسى.

ومن جانبها أكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب؛ رئيس لحنة العلاقات الخارجية على ضرورة الاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى والاحتشاد أمام اللجان والتصويت للرئيس السيسى.

وأضافت التائبة أمل سلامة : نحن على ثقة تامة، بأن المصريين سيكونوا على قدر المسئولية خلال أيام الانتخابات المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، وسيكتب المصريون ملحمة جديدة تضاف إلى الملاحم التى سطروها على مدار السنوات الماضية، وسيكون الشباب و المرأة فى مقدمة الصفوف، وسيكون لهم دور قيادى ومشاركة واسعة فى الانتخابات الرئاسية،

ومن جانبها قالت النائبة جيهان بيومى أمين عام المرأة بحزب الحرية المصرى؛ فقالت ان المرأة تعيش عصرها الذهبى في عهد الرئيس السيسى؛ مؤكدة أن المرأة المصرية تدعم الرئيس السيسي؛ ايمانا منها بالدور الكبير الذى يقدمه الرئيس السيسي لتحقيق الامن والأمان والاستقرار؛ وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الجديدة.

أما النائبة دينا الهلالى عضو مجلس الشيوخ فقالت ان مصر تواجه تحديات جسيمة خلال السنوات الماضية؛ مؤكدة ان كل مواطن مصرى يفخر بالدعم المصرى الكبير للشعب الفلسطينى؛ بعدما نجح الرئيس في احباط جميع المؤامرات والمخططات؛ موضحة ان الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الشخص الوحيد المؤتمن على مصر؛ ومن واجبنا جميعا دعم الرئيس في الانتخابات الرئاسية القادمة من أجل مستقبل الاجيال القادمة.



ومن جانبه طالب النائب يوسف خطاب أمين حزب الحرية المصرى أهالى الجيزة بالمشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لكى نبعث رسالة للعالم وقوف الشعب المصرى خلف الرئيس السيسي.

ومن جانبه قال اللواء عبد الرحمن راشد أمين حزب الحرية المصرى بمحافظة القليوبية : " كلنا معك سيادة الرئيس؛ فهو القائد القادر على استشراف المستقبل؛ ومن حق هذا الشعب العظيم بأن يطمئن لأن له درع وسبف".

وأضاف اللواء راشد أن مصر لا تركع الا لربها ولا تخضع الا لارادة شعبها؛ ولذلك فان المصريين عليهم أن بكونوا خلف الرئيس من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية؛ والمستقبل المشرق.

أما جلال الزغاط أمين حزب الحرية المصرى بمحافظة القاهرة؛ أكد أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة المخططات والمؤامرات التى تستهدف أمن مصر واستقرارها؛ مشددا على ضرورة اصطفاف الجبهة الداخلية خلف القيادة السياسية.

أما عبد الفتاح الديب أمين حزب الحرية المصرى بمحافظة الدقهلية بأن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة وطنية؛ مناشدا كافة فئات المجتمع بالاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حضر المؤتمر الجماهيرى للحزب بالجيزة؛ الذى قام بتنظيمه النائب يوسف خطاب أمين محافظة الجيزة وأحمد سعيد أمين تنظيم المحافظة؛ وجمال جعفر الأمين العام المساعد للمحافظة؛ د. حسام يونس رئيس لجنة الصحة؛ ود. محمد زكريا أمين الاتصال السياسى؛ والكاتب الصحفى محمد صلاح أمين الاعلام؛ ومحمد الطبنجى أمين الفلاحين؛ وهانى الهلالى أمين المجالس المحلية; وعيد عبد الهادى الأمين العام المساعد للجنة المجالس المحلية؛ وجميع الأمانات المركزية وأمانات المحافظات وجميع أمانات الجيزة.