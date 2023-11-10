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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تزف بشرى: أمطار رعدية بهذه المناطق وتصل القاهرة مساءً

حالة الطقس غدا في
حالة الطقس غدا في مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس غدا، السبت، وتحديدا من استمرار نشاط الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الطرق السريعة وبعض الطرق الزراعية وأيضا الطرق القريبة من المسطحات المائية.

شبورة كثيفة وأمطار رعدية

وقالت هيئة الأرصاد، إن نشاط الشبورة المائية خلال الطقس غدا، يستمر من وإلى الطرق المؤدية إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الطقس غدا، سوف يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، تمتد هذه الأمطار مساءاً خلال الطقس غدا، إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

الطقس غدا

ولفتت هيئة الأرصاد، أن الطقس غدا، يشهد أيضا أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.

الصعيد شديد الحرارة 

وحول حالة الطقس غدا، يكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، يكون حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

بينما يظل الطقس غدا، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وخلال ساعات الليل، يكون الطقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة البحرين، يكونا البحري المتوسط والاحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 20 درجة
السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 19 درجة
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 24 درجة
شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 18 درجة
جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 22 درجة

الطقس الطقس غدا حالة الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة

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