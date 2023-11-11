طائرات متطورة .. معرض دبي للطيران يدعو الزوار لمشاهدة عروضه الجوية

كشف معرض دبي للطيران 2023 عن عودة منصة "سكاي فيو" المبنية خصيصاً في مطار آل مكتوم الدولي لتستقبل الزوار من الجمهور العام، بمن فيهم العائلات والأطفال، لمشاهدة أبرز العروض الجوية اليومية على هامش المعرض الذي يُقام بين 13-17 نوفمبر الجاري.

وقال معرض دبي للطيران 2023، إنه يمكن لزوار المنصة متابعة العروض المشوقة من مدرج الطيران مباشرةً، حيث يجتمع أفضل الطيارين في العالم لاستعراض قدراتهم في قيادة الطائرات العسكرية المتطورة والطائرات الخاصة الفاخرة وبعض أبرز الطائرات التجارية على مستوى العالم.

وتشمل قائمة الفرق الجوية المشاركة في الفعالية كلاً من فريتشي تريكولوري، فريق العرض الجوي التابع للقوات الجوية الإيطالية؛ وفريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي في دولة الإمارات؛ وسارانج، فريق عرض طائرات الهليكوبتر التابعة لسلاح الجو الهندي؛ وفريق الأول من أغسطس التابع للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني.

ويُعد معرض دبي للطيران من أبرز الفعاليات على الأجندة العالمية لقطاعي الطيران والدفاع، حيث تمنح منصة "سكاي فيو" الحضور الفرصة للمشاركة في هذه الفعالية المرموقة والتعرف على الإرث الغني للقطاع. ويحظى الجمهور بفرصة لقاء أبطالهم في مجالات الطيران والفضاء، في ظل مشاركات يومية من الطيارين ورواد الفضاء والعروض الترفيهية المباشرة من فرق الاستعراض العسكرية والحفلات الحيّة مع منسقي الأغاني، ووحدات الجيش والشرطة التي تعتزم تسليط الضوء على مهاراتها وخبراتها على أرض المعرض.