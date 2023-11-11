فتاوى تشغل الأذهان.. أوقفوا البغي الصهيوني.. شيخ الأزهر يوجه رسالة عاجلة إلى زعماء الأمة في القمة العربية.. المفتي: تراب الوطن مقدس عند المصريين ويضحون بأنفسهم من أجله

المفتى لأهل غزة: لا تتركوا أرضكم حتى لا تضيع القضية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذا التقرير .



وجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رسالة إلى قادة وزعماء العرب المشاركين في القمة العربية.

وقال شيخ الأزهر، في رسالته، التي نشرها على “فيس بوك” «إلى قادتنا وزعمائنا العرب المجتمعين في القمة العربية غدًا بمشيئة الله تعالى: ندعو الله سبحانه أن يوفق مساعيكم في وقف العدوان والإبادة التي يتعرَّض لها إخوتنا في فلسطين العزيزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، والوصول إلى حلٍّ عاجل لوقف شلالات الدماء البريئة، التي يعلم الله والناس جميعًا في الشرق والغرب أنها بريئة، ووضع حد لهذه القسوة التي لا تحتملها طاقة بشر).

وتابع شيخ الأزهر في رسالته (ونحن شعوبكم نشُدُّ على أيديكم، ونقف خلفكم، وكلنا أمل وثقة في أن تسخروا كل ما آتاكم الله به من قوة وعدة وعتاد ومن حكمة وخبرة وسياسة لوقف هذا البغي الصهيوني على أهلنا في فلسطين، وتذكَّروا أن وقف العدوان عن إخوتنا في فلسطين هو واجبنا الديني والشرعي، ومسئوليتنا جميعًا أمام الله عز وجل حكامًا كنا أو محكومين، {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين}.



المفتي: تراب الوطن مقدس عند المصريين ويضحون بأنفسهم من أجله

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الحفاظ على الوطن، يعتبر حفاظا على الدين، لافتا إلى أنه إذا ضاع الوطن؛ ضاع الدين.

وأضاف مفتي الديار المصرية: "رسول الله صلى الله عليه وسلم، دافع عن المدينة المنورة عندما امر بالقتال، فقد كان يدافع عن الوطن والدين، وفى حالنا المعاصر قد تم وضع حدود للدول، ورغم هذه الحدود نشأت علاقة على كافة المستويات من الشخص العادي والمؤسسات والجيش، من نوع خاص مع الأرض، فلا يستطيع مصري أن يفرط في حبة رمل من بلده، وأصبحت هذه عقيدة في الجيش المصري".

وأكمل: "تراب الوطن عند المصريين مقدس ويستطيعون أن يبذلوا أرواحهم في مواجهة أي اعتداء، والجميع يقوم بالحفاظ على الدولة الوطنية، والذي نعتقد أنه يجب شرعا الحفاظ على الدولة الوطنية".

كما شدد مفتي الجمهورية، على عِظَم وأهمية دَور العلماء في نشر الوعي الصحيح بالقضية الفلسطينية وشرح أبعادها الحقيقية للجماهير ودعم دَور الحكومات الرسمية في نُصرة القضية الفلسطينية.



المفتى لأهل غزة: لا تتركوا أرضكم حتى لا تضيع القضية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الدولة المصرية وكل إنسان مصري، فى قلبه ووجدانه قضية فلسطين، طوال التاريخ، فمصر قدمت الكثير من الدماء والدعم للأشقاء فى فلسطين.

وتابع مفتي الديار المصرية، خلال لقاء تلفزيوني "الدولة المصرية فى ظهر الأشقاء الفلسطينين، بالعديد من وسائل الدعم، ونتلقى فى الدار العديد من الاسئلة حول حكم إخراج الزكاة للأشقاء الفلسطينية، وكان الجواب يجوز اعطاء هذه الزكاة للأشقاء للفلسطنين لكل عبر الاجهزة المعنية فى مصر لتصل إلي مستحقيها".

واستكمل: "بقول للفلسطنين هذه ارضكم وبلدكم وبالتالي يجب الدفاع والاستماتة والمرابطة، عن هذه الارض، ومن مات فهو شهيد عند الله وهو فى الجنة، ولا تقبلوا تحت اى مبرر قبول ترك الارض حتى لا تضيع قضيتكم".



كما شدد مفتي الجمهورية على عِظَم وأهمية دَور العلماء في نشر الوعي الصحيح بالقضية الفلسطينية وشرح أبعادها الحقيقية للجماهير ودعم دَور الحكومات الرسمية في نُصرة القضية الفلسطينية.