صفقة مفاجأة على رادار الزمالك.. تفاصيل

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن بعض الأسماء المرشحة للانضمام إلى الزمالك الموسم المقبل .

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "احمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز هناك ضغوط شديدة لانتقالة للزمالك بالرغم من تمسك بيراميدز به"

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد 26 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من ساجرادا الأنجولى، سوار الغينى، أبو سليم الليبى.